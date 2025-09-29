https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862962899.html
Алиханов рассказал об объеме производства электромобилей "Атом"
Алиханов рассказал об объеме производства электромобилей "Атом" - 29.09.2025, ПРАЙМ
Алиханов рассказал об объеме производства электромобилей "Атом"
Объем производства электромобилей "Атом" в следующем году ожидается на уровне около 5-6 тысяч машин, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T18:06+0300
2025-09-29T18:06+0300
2025-09-29T18:06+0300
бизнес
промышленность
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861302588_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2fbea42ff94424cdaa599fdaec31bc94.jpg
МИНСК, 29 сен - ПРАЙМ. Объем производства электромобилей "Атом" в следующем году ожидается на уровне около 5-6 тысяч машин, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь". "В планах, насколько я помню, коллеги говорили, что у них порядка 5 или 6 тысяч производство будет только в следующем году", - сказал министр об объеме производства электромобилей "Атом". Ранее руководитель отдела пиара бренда Анастасия Иваненкова рассказала РИА Новости, что количество предзаказов на "Атом" превысило 105 тысяч, а его стоимость ожидается порядка 3-4 миллионов рублей без учета госсубсидии. Проект этого российского электромобиля реализует АО "Кама". Разработчик в начале июля 2025 года сообщал, что уровень локализации "Атома" на старте производства составит 65-70%. А начать серийное производство электромобиля он планировал во второй половине 2025 года на заводе "Москвич". В свою очередь Алиханов ранее в сентябре выражал надежду, что массовое производство и выход на рынок автомобиля состоятся в 2026 году.
