Алиханов рассказал об объеме производства электромобилей "Атом" - 29.09.2025
Алиханов рассказал об объеме производства электромобилей "Атом"
2025-09-29T18:06+0300
2025-09-29T18:06+0300
МИНСК, 29 сен - ПРАЙМ. Объем производства электромобилей "Атом" в следующем году ожидается на уровне около 5-6 тысяч машин, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь". "В планах, насколько я помню, коллеги говорили, что у них порядка 5 или 6 тысяч производство будет только в следующем году", - сказал министр об объеме производства электромобилей "Атом". Ранее руководитель отдела пиара бренда Анастасия Иваненкова рассказала РИА Новости, что количество предзаказов на "Атом" превысило 105 тысяч, а его стоимость ожидается порядка 3-4 миллионов рублей без учета госсубсидии. Проект этого российского электромобиля реализует АО "Кама". Разработчик в начале июля 2025 года сообщал, что уровень локализации "Атома" на старте производства составит 65-70%. А начать серийное производство электромобиля он планировал во второй половине 2025 года на заводе "Москвич". В свою очередь Алиханов ранее в сентябре выражал надежду, что массовое производство и выход на рынок автомобиля состоятся в 2026 году.
18:06 29.09.2025
 
Алиханов рассказал об объеме производства электромобилей "Атом"

Первый российский электромобиль "Атом" на Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге
Первый российский электромобиль "Атом" на Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Архивное фото
МИНСК, 29 сен - ПРАЙМ. Объем производства электромобилей "Атом" в следующем году ожидается на уровне около 5-6 тысяч машин, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь".
"В планах, насколько я помню, коллеги говорили, что у них порядка 5 или 6 тысяч производство будет только в следующем году", - сказал министр об объеме производства электромобилей "Атом".
Ранее руководитель отдела пиара бренда Анастасия Иваненкова рассказала РИА Новости, что количество предзаказов на "Атом" превысило 105 тысяч, а его стоимость ожидается порядка 3-4 миллионов рублей без учета госсубсидии.
Проект этого российского электромобиля реализует АО "Кама". Разработчик в начале июля 2025 года сообщал, что уровень локализации "Атома" на старте производства составит 65-70%. А начать серийное производство электромобиля он планировал во второй половине 2025 года на заводе "Москвич". В свою очередь Алиханов ранее в сентябре выражал надежду, что массовое производство и выход на рынок автомобиля состоятся в 2026 году.
