Стоимость золота обновила рекорд на фоне ослабления доллара - 29.09.2025
Стоимость золота обновила рекорд на фоне ослабления доллара
Цена золота в понедельник вечером поднимается более чем на 1%, впервые в истории преодолев уровень в 3860 долларов за тройскую унцию на фоне удешевления доллара | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T18:10+0300
2025-09-29T18:10+0300
рынок
торги
сша
дональд трамп
comex
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Цена золота в понедельник вечером поднимается более чем на 1%, впервые в истории преодолев уровень в 3860 долларов за тройскую унцию на фоне удешевления доллара к мировым валютам, следует из данных торгов. По состоянию на 17.51 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 45,62 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,2%, до 3854,62 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 1,14%, до 47,19 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов цена золота впервые поднималась выше 3860 долларов. Стоимость серебра при этом находится выше 47 долларов впервые с мая 2011 года. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,22% - до 97,93 пункта. Ослабление доллара поддерживает спрос на золото держателей других валют. Трейдеры в начале недели также следят за ситуацией вокруг возможного шатдауна в США. Ранее пресс-секретарь американской администрации Каролин Левитт заявила, что президент страны Дональд Трамп предоставляет руководству Демократической партии "последний шанс" прибыть в понедельник в Белый дом для обсуждения мер по предотвращению шатдауна.
рынок, торги, сша, дональд трамп, comex, мировая экономика
Рынок, Торги, США, Дональд Трамп, Comex, Мировая экономика
18:10 29.09.2025
 
Стоимость золота обновила рекорд на фоне ослабления доллара

Цена на золото поднялась выше $3860 за тройскую унцию

© fotolia.com / Scanrail Золотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Золотые слитки. Архивное фото
© fotolia.com / Scanrail
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Цена золота в понедельник вечером поднимается более чем на 1%, впервые в истории преодолев уровень в 3860 долларов за тройскую унцию на фоне удешевления доллара к мировым валютам, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.51 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 45,62 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,2%, до 3854,62 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 1,14%, до 47,19 доллара за унцию.
Ранее в ходе торгов цена золота впервые поднималась выше 3860 долларов. Стоимость серебра при этом находится выше 47 долларов впервые с мая 2011 года.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,22% - до 97,93 пункта. Ослабление доллара поддерживает спрос на золото держателей других валют.
Трейдеры в начале недели также следят за ситуацией вокруг возможного шатдауна в США. Ранее пресс-секретарь американской администрации Каролин Левитт заявила, что президент страны Дональд Трамп предоставляет руководству Демократической партии "последний шанс" прибыть в понедельник в Белый дом для обсуждения мер по предотвращению шатдауна.
