Стоимость золота обновила рекорд на фоне ослабления доллара

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Цена золота в понедельник вечером поднимается более чем на 1%, впервые в истории преодолев уровень в 3860 долларов за тройскую унцию на фоне удешевления доллара к мировым валютам, следует из данных торгов. По состоянию на 17.51 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 45,62 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,2%, до 3854,62 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 1,14%, до 47,19 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов цена золота впервые поднималась выше 3860 долларов. Стоимость серебра при этом находится выше 47 долларов впервые с мая 2011 года. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,22% - до 97,93 пункта. Ослабление доллара поддерживает спрос на золото держателей других валют. Трейдеры в начале недели также следят за ситуацией вокруг возможного шатдауна в США. Ранее пресс-секретарь американской администрации Каролин Левитт заявила, что президент страны Дональд Трамп предоставляет руководству Демократической партии "последний шанс" прибыть в понедельник в Белый дом для обсуждения мер по предотвращению шатдауна.

