Банк Израиля прогнозирует снижение темпов роста экономики

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сен - ПРАЙМ. Центральный банк Израиля прогнозирует, что дальнейшее продолжение боевых действий в секторе Газа и функционирование экономики в условиях геополитической неопределенности приведут к снижению темпов экономического роста и сдерживанию инвестиций. "Риски снижения (экономических показателей - ред.) ... могут возникнуть в связи с дальнейшим продолжением боевых действий, которые продолжат влиять на ограничение поставок и настроения по отношению к Израилю. Такая ситуация продолжит сдерживать инвестиции и восстановление экономической активности. В результате темпы роста снизятся, дефицит бюджета увеличится, а вместе с ним инфляция и процентные ставки", - говорится в релизе Банка Израиля. Отмечается, что в последние дни ведутся переговоры, которые могут привести к соглашению о прекращении огня и даже к окончанию войны, что "уменьшит ограничивающие факторы на уровне предложения в экономике и будет способствовать росту экономической активности". "Израильская экономика продолжает функционировать в условиях высокой геополитической неопределенности ввиду интенсификации боевых действий в Газе и ухудшения международного отношения к Израилю", - отметил регулятор. Банк Израиля сообщил, что прогнозирует рост экономики на 2,5% в 2025 году, что ниже предыдущей оценки роста в 3,3%, сделанной в июле. Прогноз роста на 2026 год был повышен с 4,6% до 4,7% с учетом предположения, что "боевые действия в Газе продолжатся с различной интенсивностью и завершатся в первом квартале 2026 года".

