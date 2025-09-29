https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862963418.html
Банк Израиля прогнозирует снижение темпов роста экономики
Банк Израиля прогнозирует снижение темпов роста экономики - 29.09.2025, ПРАЙМ
Банк Израиля прогнозирует снижение темпов роста экономики
Центральный банк Израиля прогнозирует, что дальнейшее продолжение боевых действий в секторе Газа и функционирование экономики в условиях геополитической... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T18:16+0300
2025-09-29T18:16+0300
2025-09-29T18:16+0300
израиль
газа
центральные банки
банки
финансы
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/76226/33/762263313_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_cc3599733f5e0685288ec85db893c414.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сен - ПРАЙМ. Центральный банк Израиля прогнозирует, что дальнейшее продолжение боевых действий в секторе Газа и функционирование экономики в условиях геополитической неопределенности приведут к снижению темпов экономического роста и сдерживанию инвестиций. "Риски снижения (экономических показателей - ред.) ... могут возникнуть в связи с дальнейшим продолжением боевых действий, которые продолжат влиять на ограничение поставок и настроения по отношению к Израилю. Такая ситуация продолжит сдерживать инвестиции и восстановление экономической активности. В результате темпы роста снизятся, дефицит бюджета увеличится, а вместе с ним инфляция и процентные ставки", - говорится в релизе Банка Израиля. Отмечается, что в последние дни ведутся переговоры, которые могут привести к соглашению о прекращении огня и даже к окончанию войны, что "уменьшит ограничивающие факторы на уровне предложения в экономике и будет способствовать росту экономической активности". "Израильская экономика продолжает функционировать в условиях высокой геополитической неопределенности ввиду интенсификации боевых действий в Газе и ухудшения международного отношения к Израилю", - отметил регулятор. Банк Израиля сообщил, что прогнозирует рост экономики на 2,5% в 2025 году, что ниже предыдущей оценки роста в 3,3%, сделанной в июле. Прогноз роста на 2026 год был повышен с 4,6% до 4,7% с учетом предположения, что "боевые действия в Газе продолжатся с различной интенсивностью и завершатся в первом квартале 2026 года".
https://1prime.ru/20250926/netanyakhu-862842058.html
израиль
газа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76226/33/762263313_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_901aae67f684aecf51072e14b53d2969.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, газа, центральные банки, банки, финансы, в мире
ИЗРАИЛЬ, Газа, центральные банки, Банки, Финансы, В мире
Банк Израиля прогнозирует снижение темпов роста экономики
ЦБ Израиля прогнозирует снижение темпов роста экономики из-за конфликта в Газе
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сен - ПРАЙМ. Центральный банк Израиля прогнозирует, что дальнейшее продолжение боевых действий в секторе Газа и функционирование экономики в условиях геополитической неопределенности приведут к снижению темпов экономического роста и сдерживанию инвестиций.
"Риски снижения (экономических показателей - ред.) ... могут возникнуть в связи с дальнейшим продолжением боевых действий, которые продолжат влиять на ограничение поставок и настроения по отношению к Израилю. Такая ситуация продолжит сдерживать инвестиции и восстановление экономической активности. В результате темпы роста снизятся, дефицит бюджета увеличится, а вместе с ним инфляция и процентные ставки", - говорится в релизе Банка Израиля.
Отмечается, что в последние дни ведутся переговоры, которые могут привести к соглашению о прекращении огня и даже к окончанию войны, что "уменьшит ограничивающие факторы на уровне предложения в экономике и будет способствовать росту экономической активности".
"Израильская экономика продолжает функционировать в условиях высокой геополитической неопределенности ввиду интенсификации боевых действий в Газе и ухудшения международного отношения к Израилю", - отметил регулятор.
Банк Израиля сообщил, что прогнозирует рост экономики на 2,5% в 2025 году, что ниже предыдущей оценки роста в 3,3%, сделанной в июле. Прогноз роста на 2026 год был повышен с 4,6% до 4,7% с учетом предположения, что "боевые действия в Газе продолжатся с различной интенсивностью и завершатся в первом квартале 2026 года".
Израиль не допустит создания Палестинского государства, заявил Нетаньяху