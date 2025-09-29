Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк Израиля прогнозирует снижение темпов роста экономики - 29.09.2025, ПРАЙМ
Банк Израиля прогнозирует снижение темпов роста экономики
Банк Израиля прогнозирует снижение темпов роста экономики - 29.09.2025, ПРАЙМ
Банк Израиля прогнозирует снижение темпов роста экономики
Центральный банк Израиля прогнозирует, что дальнейшее продолжение боевых действий в секторе Газа и функционирование экономики в условиях геополитической... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T18:16+0300
2025-09-29T18:16+0300
израиль
газа
центральные банки
банки
финансы
в мире
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сен - ПРАЙМ. Центральный банк Израиля прогнозирует, что дальнейшее продолжение боевых действий в секторе Газа и функционирование экономики в условиях геополитической неопределенности приведут к снижению темпов экономического роста и сдерживанию инвестиций. "Риски снижения (экономических показателей - ред.) ... могут возникнуть в связи с дальнейшим продолжением боевых действий, которые продолжат влиять на ограничение поставок и настроения по отношению к Израилю. Такая ситуация продолжит сдерживать инвестиции и восстановление экономической активности. В результате темпы роста снизятся, дефицит бюджета увеличится, а вместе с ним инфляция и процентные ставки", - говорится в релизе Банка Израиля. Отмечается, что в последние дни ведутся переговоры, которые могут привести к соглашению о прекращении огня и даже к окончанию войны, что "уменьшит ограничивающие факторы на уровне предложения в экономике и будет способствовать росту экономической активности". "Израильская экономика продолжает функционировать в условиях высокой геополитической неопределенности ввиду интенсификации боевых действий в Газе и ухудшения международного отношения к Израилю", - отметил регулятор. Банк Израиля сообщил, что прогнозирует рост экономики на 2,5% в 2025 году, что ниже предыдущей оценки роста в 3,3%, сделанной в июле. Прогноз роста на 2026 год был повышен с 4,6% до 4,7% с учетом предположения, что "боевые действия в Газе продолжатся с различной интенсивностью и завершатся в первом квартале 2026 года".
израиль, газа, центральные банки, банки, финансы, в мире
ИЗРАИЛЬ, Газа, центральные банки, Банки, Финансы, В мире
18:16 29.09.2025
 
Банк Израиля прогнозирует снижение темпов роста экономики

ЦБ Израиля прогнозирует снижение темпов роста экономики из-за конфликта в Газе

© flickr.com / timtom.chФлаг Израиля
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Флаг Израиля. Архивное фото
© flickr.com / timtom.ch
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сен - ПРАЙМ. Центральный банк Израиля прогнозирует, что дальнейшее продолжение боевых действий в секторе Газа и функционирование экономики в условиях геополитической неопределенности приведут к снижению темпов экономического роста и сдерживанию инвестиций.
"Риски снижения (экономических показателей - ред.) ... могут возникнуть в связи с дальнейшим продолжением боевых действий, которые продолжат влиять на ограничение поставок и настроения по отношению к Израилю. Такая ситуация продолжит сдерживать инвестиции и восстановление экономической активности. В результате темпы роста снизятся, дефицит бюджета увеличится, а вместе с ним инфляция и процентные ставки", - говорится в релизе Банка Израиля.
Отмечается, что в последние дни ведутся переговоры, которые могут привести к соглашению о прекращении огня и даже к окончанию войны, что "уменьшит ограничивающие факторы на уровне предложения в экономике и будет способствовать росту экономической активности".
"Израильская экономика продолжает функционировать в условиях высокой геополитической неопределенности ввиду интенсификации боевых действий в Газе и ухудшения международного отношения к Израилю", - отметил регулятор.
Банк Израиля сообщил, что прогнозирует рост экономики на 2,5% в 2025 году, что ниже предыдущей оценки роста в 3,3%, сделанной в июле. Прогноз роста на 2026 год был повышен с 4,6% до 4,7% с учетом предположения, что "боевые действия в Газе продолжатся с различной интенсивностью и завершатся в первом квартале 2026 года".
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Израиль не допустит создания Палестинского государства, заявил Нетаньяху
26 сентября, 17:14
 
