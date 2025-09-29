https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862963778.html
"НАМИ" может получить миллиарды рублей на разработку автоплатформы
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Государственный научный центр ФГУП "НАМИ" может получить в 2026 году 12,8 миллиарда рублей на реализацию пилотного проекта по разработке национальной инновационной модульной платформы для производства автомобилей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета России. Также на разработку модульной платформы планируется выделить 18,28 миллиарда рублей в 2027 году и 18,3 миллиарда рублей - в 2028 году. В ноябре прошлого года директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга РФ Алексей Матушанский сообщил о планах министерства по созданию в стране собственной модульной автомобильной платформы, разработкой которой будет заниматься подведомственный Минпромторгу ФГУП "НАМИ".
