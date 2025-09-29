https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862963778.html

"НАМИ" может получить миллиарды рублей на разработку автоплатформы

"НАМИ" может получить миллиарды рублей на разработку автоплатформы - 29.09.2025, ПРАЙМ

"НАМИ" может получить миллиарды рублей на разработку автоплатформы

Государственный научный центр ФГУП "НАМИ" может получить в 2026 году 12,8 миллиарда рублей на реализацию пилотного проекта по разработке национальной... | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T18:24+0300

2025-09-29T18:24+0300

2025-09-29T18:24+0300

технологии

бизнес

россия

рф

фгуп "нами"

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859927603_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_b307da70980d77b3fda7e1785ab56b80.jpg

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Государственный научный центр ФГУП "НАМИ" может получить в 2026 году 12,8 миллиарда рублей на реализацию пилотного проекта по разработке национальной инновационной модульной платформы для производства автомобилей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета России. Также на разработку модульной платформы планируется выделить 18,28 миллиарда рублей в 2027 году и 18,3 миллиарда рублей - в 2028 году. В ноябре прошлого года директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга РФ Алексей Матушанский сообщил о планах министерства по созданию в стране собственной модульной автомобильной платформы, разработкой которой будет заниматься подведомственный Минпромторгу ФГУП "НАМИ".

https://1prime.ru/20250925/avtomobili-862786329.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, рф, фгуп "нами", минпромторг