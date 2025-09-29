Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"НАМИ" может получить миллиарды рублей на разработку автоплатформы - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862963778.html
"НАМИ" может получить миллиарды рублей на разработку автоплатформы
"НАМИ" может получить миллиарды рублей на разработку автоплатформы - 29.09.2025, ПРАЙМ
"НАМИ" может получить миллиарды рублей на разработку автоплатформы
Государственный научный центр ФГУП "НАМИ" может получить в 2026 году 12,8 миллиарда рублей на реализацию пилотного проекта по разработке национальной... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T18:24+0300
2025-09-29T18:24+0300
технологии
бизнес
россия
рф
фгуп "нами"
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859927603_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_b307da70980d77b3fda7e1785ab56b80.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Государственный научный центр ФГУП "НАМИ" может получить в 2026 году 12,8 миллиарда рублей на реализацию пилотного проекта по разработке национальной инновационной модульной платформы для производства автомобилей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета России. Также на разработку модульной платформы планируется выделить 18,28 миллиарда рублей в 2027 году и 18,3 миллиарда рублей - в 2028 году. В ноябре прошлого года директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга РФ Алексей Матушанский сообщил о планах министерства по созданию в стране собственной модульной автомобильной платформы, разработкой которой будет заниматься подведомственный Минпромторгу ФГУП "НАМИ".
https://1prime.ru/20250925/avtomobili-862786329.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859927603_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_32e2e2d5238951fdd27161097536ab82.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, россия, рф, фгуп "нами", минпромторг
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, РФ, ФГУП "НАМИ", Минпромторг
18:24 29.09.2025
 
"НАМИ" может получить миллиарды рублей на разработку автоплатформы

"НАМИ" может получить 12,8 млрд рублей на разработку модульной автомобильной платформы

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Деньги. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Государственный научный центр ФГУП "НАМИ" может получить в 2026 году 12,8 миллиарда рублей на реализацию пилотного проекта по разработке национальной инновационной модульной платформы для производства автомобилей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета России.
Также на разработку модульной платформы планируется выделить 18,28 миллиарда рублей в 2027 году и 18,3 миллиарда рублей - в 2028 году.
В ноябре прошлого года директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга РФ Алексей Матушанский сообщил о планах министерства по созданию в стране собственной модульной автомобильной платформы, разработкой которой будет заниматься подведомственный Минпромторгу ФГУП "НАМИ".
Автомобили в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Продажи автомобилей с пробегом в России выросли в пять раз
25 сентября, 22:19
 
ТехнологииБизнесРОССИЯРФФГУП "НАМИ"Минпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала