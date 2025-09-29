https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862964519.html

Поступления в бюджет от акциза на жидкую сталь вырастут

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Поступления в бюджет РФ от акциза на жидкую сталь в 2026 году вырастут до 51,6 миллиарда рублей, однако Минфин РФ заложил в проект сильное снижение поступлений с 2028 года, следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы. Согласно представленной таблице, в 2024 году доходы от акциза составили 60,6 миллиарда рублей, по итогам 2025 года ожидаются на уровне 47,4 миллиарда рублей. При этом в следующем году поступления достигнут 51,6 миллиарда рублей. В 2027 году акциз принесет 50,9 миллиарда, а в 2028 году - только 4,33 миллиарда. Так, доходы от акциза для вертикально-интегрированных компаний в 2026 году составят 46,7 миллиарда рублей, в 2027 году - 46,04 миллиарда. При этом поступления от акциза для электрометаллургов оцениваются на уровне 4,9 миллиарда и 4,8 миллиарда рублей соответственно. Акциз на сталь действует в России с начала 2022 года и составляет 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах юга России. С 1 августа 2022 года ставка акциза обнуляется при цене на сляб менее 30 тысяч рублей за тонну. Минпромторг РФ рассматривает возможность предоставления отсрочки на три месяца уплаты акциза на жидкую сталь, а также налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железорудное сырье для российских металлургов, ранее в сентябре сообщили РИА Новости в Минпромторге. Минфин РФ тем временем не поддержал повышение цены отсечения для расчета акциза на жидкую сталь для вертикально интегрированных металлургических компаний, так как бюджетная ситуация не позволяет сейчас это сделать, заявил в том же месяце журналистам статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Президент России Владимир Путин в июле поручил правительству представить предложения о снижении размера акциза на жидкую сталь для поддержки электрометаллургических предприятий, а также о приостановлении его уплаты для предприятий, открывающих новые производства. Вице-премьер РФ Александр Новак в конце августа провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, на котором обсуждались предложения о дополнительных мерах поддержки металлургической отрасли. Тогда он поручил Минпромторгу, Минфину и Минэкономразвития проработать идеи крупнейших компаний и выступить с инициативами решений для развития металлургической и угольной отраслей.

