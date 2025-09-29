Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дешевеет к корзине мировых валют - 29.09.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к корзине мировых валют
2025-09-29T18:50+0300
2025-09-29T18:50+0300
рынок
торги
сша
мировая экономика
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Доллар дешевеет к корзине мировых валют в понедельник вечером, участники рынка ожидают проведения Федеральной резервной системой (ФРС) США мягкой денежно-кредитной политики, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.39 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,1729 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1702 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 148,57 иены с уровня прошлого закрытия в 149,51 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,22% - до 97,93 пункта. "Теперь, когда ФРС явно считает риск ослабления рынка труда более значимым, чем риск инфляции, данные по занятости должны выходить слабыми, чтобы сохранить ожидания смягчения политики ФРС и ослабления доллара", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика ING Bank NV Криса Тернера (Chris Turner). Участники рынка ожидают данных министерства труда США, которые будут опубликованы в четверг. Аналитики прогнозируют, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 27 сентября, составило 239 тысяч, увеличившись на 1,5 тысячи по сравнению с показателем предыдущей недели. Макростатистические данные учитываются Федеральной резервной системой США при принятии решений о монетарной политике. Традиционно стоимость национальной валюты растет при жесткой денежно-кредитной политике и снижается - при мягкой. По итогам сентябрьского заседания ФРС США впервые с конца прошлого года понизила ставку рефинансирования - на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25% годовых. Согласно данным CME Group, 89,3% аналитиков ждут понижения базовой ставки на 0,25 процентного пункта - до 3,75-4%.
сша
рынок, торги, сша, мировая экономика
Рынок, Торги, США, Мировая экономика
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Доллары США
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Курс юаня к рублю на Мосбирже растерял утренний рост
Курс юаня к рублю на Мосбирже растерял утренний рост
16:17
 
