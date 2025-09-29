https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862965527.html
Курс юаня на Мосбирже снизился до 11,54 рубля
2025-09-29T19:15+0300
рынок
торги
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника вырос к юаню: китайская валюта завершила торги на отметке 11,54 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 5 копеек - до 11,54 рубля.
Новости
рынок, торги
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 5 копеек - до 11,54 рубля.
