Российский рынок акций закрылся снижением
Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника упал на 1,54%
2025-09-29
2025-09-29T19:25+0300
2025-09-29T19:25+0300
рынок
акции
торги
мосбиржа
ртс
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника упал на 1,54%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,54% - до 2 684,09 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1%, до 1 072,46 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,65%, до 1 020,36 пункта.
рынок, акции, торги, мосбиржа, ртс
Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа, РТС
