На нацпроект по биоэкономике выделят около 754 миллионов рублей - 29.09.2025
На нацпроект по биоэкономике выделят около 754 миллионов рублей
2025-09-29T19:40+0300
2025-09-29T19:40+0300
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Объем финансирования национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики" в 2026 году запланирован на уровне 754 миллионов рублей, в 2027 году – 2,1 миллиарда рублей, в 2028 году – 2,2 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы. "Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики" запланированы в 2026 году в объеме 754,1 млн рублей, в 2027 году – 2 083,1 млн рублей, в 2028 году – 2 210,3 млн рублей", - говорится в документе. В частности, на федеральный проект "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики" в 2026 году планируется выделить 600 миллионов рублей, в 2027 году - около 1,8 миллиарда рублей, в 2028 году - около 1,9 миллиарда рублей. Согласно докладу "Росконгресса" "Биоэкономика: трансформация глобальной экономической системы и опора национальной безопасности", с которым РИА Новости ознакомились в августе текущего года, биоэкономика в России нуждается в инвестициях минимум на 300-400 миллиардов рублей в год. Национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики" будет включать три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики". В июне первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости говорил, что национальный проект "Биоэкономика", как ожидается, будет утвержден в конце текущего года, после принятия закона о бюджете на период 2026-2028 годов. По прогнозам, объем потребления продуктов биоэкономики к 2036 году превысит 1 триллион рублей. В феврале текущего года президент России Владимир Путин заявлял о формировании принципиально нового явления, новой реальности, имея в виду биоэкономику. Глава государства отмечал, что с точки зрения качества глобального роста эта тема важнейшая и ключевая, и предлагал посвятить вопросам биоэкономики Форум будущих технологий в 2026 году.
19:40 29.09.2025
 
На нацпроект по биоэкономике выделят около 754 миллионов рублей

На нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" в 2026 году выделят 754 млн рублей

Деньги. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Объем финансирования национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики" в 2026 году запланирован на уровне 754 миллионов рублей, в 2027 году – 2,1 миллиарда рублей, в 2028 году – 2,2 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы.
"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики" запланированы в 2026 году в объеме 754,1 млн рублей, в 2027 году – 2 083,1 млн рублей, в 2028 году – 2 210,3 млн рублей", - говорится в документе.
В частности, на федеральный проект "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики" в 2026 году планируется выделить 600 миллионов рублей, в 2027 году - около 1,8 миллиарда рублей, в 2028 году - около 1,9 миллиарда рублей.
Согласно докладу "Росконгресса" "Биоэкономика: трансформация глобальной экономической системы и опора национальной безопасности", с которым РИА Новости ознакомились в августе текущего года, биоэкономика в России нуждается в инвестициях минимум на 300-400 миллиардов рублей в год.
Национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики" будет включать три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".
В июне первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости говорил, что национальный проект "Биоэкономика", как ожидается, будет утвержден в конце текущего года, после принятия закона о бюджете на период 2026-2028 годов. По прогнозам, объем потребления продуктов биоэкономики к 2036 году превысит 1 триллион рублей.
В феврале текущего года президент России Владимир Путин заявлял о формировании принципиально нового явления, новой реальности, имея в виду биоэкономику. Глава государства отмечал, что с точки зрения качества глобального роста эта тема важнейшая и ключевая, и предлагал посвятить вопросам биоэкономики Форум будущих технологий в 2026 году.
