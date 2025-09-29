https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862968239.html

Премьер Узбекистана рассказал о совместных с ЕАЭС промышленных проектах

Премьер Узбекистана рассказал о совместных с ЕАЭС промышленных проектах

Премьер Узбекистана рассказал о совместных с ЕАЭС промышленных проектах

Узбекистан совместно с партнерами по СНГ и Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) реализует более 600 проектов промышленной кооперации на 70 миллиардов...

МИНСК, 29 сен – ПРАЙМ. Узбекистан совместно с партнерами по СНГ и Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) реализует более 600 проектов промышленной кооперации на 70 миллиардов долларов, заявил в понедельник премьер-министр республики Абдулла Арипов. "В сотрудничестве с партнерами по Содружеству Независимых Государств и Евразийскому экономическому союзу реализуются значимые проекты промышленной кооперации в реальном секторе экономики. Совокупный портфель превышает 600 совместных проектов на сумму 70 миллиардов долларов", - сказал Арипов на международной промышленной выставке "Иннопром" в столице Белоруссии. Премьер Узбекистана сообщил, что на выставке "Иннопром" в Минске представлено более 150 видов высококачественной продукции, производимой предприятиями Узбекистана. По его оценке, одной из эффективных площадок такого сотрудничества стала ежегодная международная выставка "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте, где в этом году в пятый раз приняли участие более 11 тысяч участников из 35 стран. "Достигнуты договоренности по проектам и торговым соглашениям на сумму более 5 миллиардов долларов", - отметил Арипов. "Мы готовы и далее развивать кооперацию с нашими партнерами и приветствуем их активное участие в мероприятиях "Иннопром" в Ташкенте", - добавил премьер Узбекистана.

