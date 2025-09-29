https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862968846.html
Премьер Таджикистана рассказал о привлечении инвестиций в республику
Премьер Таджикистана рассказал о привлечении инвестиций в республику
МИНСК, 29 сен – ПРАЙМ. Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода заявил, что страна заинтересована в привлечении инвестиций в высокотехнологичные отрасли и модернизацию производственных мощностей. "В Республике Таджикистан мы уделяем особое внимание развитию промышленности, привлечению инвестиций в высокотехнологичные отрасли и модернизацию производственных мощностей", - сказал он, выступая в Минске на пленарной сессии выставки "Иннопром.Беларусь" "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего". Премьер Таджикистана подчеркнул, что данная выставка – хорошая возможность для обмена опытом, поиска партнеров и заключения договоренностей о совместных проектах. "Мы последовательно проводим реформы, направленные на улучшение инвестиционного климата, внедрение электронных сервисов для инвесторов, обеспечение прозрачности и предсказуемости для бизнес-среды. Мы видим большие перспективы взаимного обмена технологиями, создания совместных предприятий, реализации проектов в сферах логистики, транспорта и трансграничной торговли", - сказал он. По словам премьера, в Таджикистане создана благоприятная экономическая среда для всех инвесторов. "И я, пользуясь случаем, хотел бы пригласить всех вас к конструктивному сотрудничеству и запуску новых проектов и программ", - сказал он. Среди интересных сфер для совместных проектов он назвал текстильный сектор, пищевую промышленность, возобновляемые источники энергии, добычу полезных ископаемых. "Таджикистан готов к расширению сотрудничества странами-участниками (выставки - ред.). Мы открыты для диалога и совместной работы", - сказал премьер.
