Премьер Таджикистана рассказал о привлечении инвестиций в республику - 29.09.2025
Премьер Таджикистана рассказал о привлечении инвестиций в республику
Премьер Таджикистана рассказал о привлечении инвестиций в республику - 29.09.2025, ПРАЙМ
Премьер Таджикистана рассказал о привлечении инвестиций в республику
Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода заявил, что страна заинтересована в привлечении инвестиций в высокотехнологичные отрасли и модернизацию... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T20:07+0300
2025-09-29T20:07+0300
россия
таджикистан
минск
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862968673_0:100:3287:1949_1920x0_80_0_0_8ac88a2a5476eccc51559b65235946b4.jpg
МИНСК, 29 сен – ПРАЙМ. Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода заявил, что страна заинтересована в привлечении инвестиций в высокотехнологичные отрасли и модернизацию производственных мощностей. "В Республике Таджикистан мы уделяем особое внимание развитию промышленности, привлечению инвестиций в высокотехнологичные отрасли и модернизацию производственных мощностей", - сказал он, выступая в Минске на пленарной сессии выставки "Иннопром.Беларусь" "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего". Премьер Таджикистана подчеркнул, что данная выставка – хорошая возможность для обмена опытом, поиска партнеров и заключения договоренностей о совместных проектах. "Мы последовательно проводим реформы, направленные на улучшение инвестиционного климата, внедрение электронных сервисов для инвесторов, обеспечение прозрачности и предсказуемости для бизнес-среды. Мы видим большие перспективы взаимного обмена технологиями, создания совместных предприятий, реализации проектов в сферах логистики, транспорта и трансграничной торговли", - сказал он. По словам премьера, в Таджикистане создана благоприятная экономическая среда для всех инвесторов. "И я, пользуясь случаем, хотел бы пригласить всех вас к конструктивному сотрудничеству и запуску новых проектов и программ", - сказал он. Среди интересных сфер для совместных проектов он назвал текстильный сектор, пищевую промышленность, возобновляемые источники энергии, добычу полезных ископаемых. "Таджикистан готов к расширению сотрудничества странами-участниками (выставки - ред.). Мы открыты для диалога и совместной работы", - сказал премьер.
таджикистан
минск
20:07 29.09.2025
 
Премьер Таджикистана рассказал о привлечении инвестиций в республику

Расулзода: Таджикистан намерен привлекать инвестиции в высокотехнологичные отрасли

© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
МИНСК, 29 сен – ПРАЙМ. Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода заявил, что страна заинтересована в привлечении инвестиций в высокотехнологичные отрасли и модернизацию производственных мощностей.
"В Республике Таджикистан мы уделяем особое внимание развитию промышленности, привлечению инвестиций в высокотехнологичные отрасли и модернизацию производственных мощностей", - сказал он, выступая в Минске на пленарной сессии выставки "Иннопром.Беларусь" "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего".
Премьер Таджикистана подчеркнул, что данная выставка – хорошая возможность для обмена опытом, поиска партнеров и заключения договоренностей о совместных проектах.
"Мы последовательно проводим реформы, направленные на улучшение инвестиционного климата, внедрение электронных сервисов для инвесторов, обеспечение прозрачности и предсказуемости для бизнес-среды. Мы видим большие перспективы взаимного обмена технологиями, создания совместных предприятий, реализации проектов в сферах логистики, транспорта и трансграничной торговли", - сказал он.
По словам премьера, в Таджикистане создана благоприятная экономическая среда для всех инвесторов. "И я, пользуясь случаем, хотел бы пригласить всех вас к конструктивному сотрудничеству и запуску новых проектов и программ", - сказал он. Среди интересных сфер для совместных проектов он назвал текстильный сектор, пищевую промышленность, возобновляемые источники энергии, добычу полезных ископаемых. "Таджикистан готов к расширению сотрудничества странами-участниками (выставки - ред.). Мы открыты для диалога и совместной работы", - сказал премьер.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
В МИД назвали Россию ведущим торгово-экономическим партнером Таджикистана
8 сентября, 23:01
8 сентября, 23:01
 
РОССИЯТАДЖИКИСТАНМИНСКМировая экономика
 
 
