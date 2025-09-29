"Росатом" может создать центры аддитивных технологий в Омане, Египте и ЮАР

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИНСК, 29 сен - ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" может скоро создать центры аддитивных технологий в Омане, Египте и ЮАР, сообщил директор бизнес-направления "Аддитивные технологии" Топливного дивизиона "Росатома" Илья Кавелашвили. "Еще несколько таких центров планируется открыть в России и за рубежом. Мы планируем похожие центры открыть в Египте, в ЮАР, в Омане. … Сейчас идут переговоры. Если говорить про Египет и про ЮАР, то могу сказать, что руководители предприятий, где мы планируем создать (центры - ред.), буквально на этой неделе приезжали в Россию, сейчас идет подбор оборудования. Я думаю, в идеале в следующем году откроем, но в 27-м году - это точно", - сказал Кавелашвили журналистам в Минске на церемонии открытия Центра аддитивных технологий в Белоруссии, отвечая на вопрос РИА Новости. Касаясь проекта в Омане, он рассказал, что уже идет закупка оборудования. Кавелашвили подчеркнул, что центр в Минске – первый такой объект за рубежом. Он добавил, что центр "вольется" в семью центров аддитивных технологий "Росатома", которые функционируют в России. "Этот центр вольется в дружный коллектив российских центров. Во всех центрах установлено одинаковое оборудование, соответственно, возможны единая техническая политика, трансферт технологий, распределение заказов между центрами, проведение НИОКР, отработка печати", - сказал он. Говоря о созданном в Минске центре аддитивных технологий, Кавелашвили рассказал, что здесь будет внедряться три технологии печати - металлом, пластиком и песком, - а также параллельно будет еще осуществляться 3D-сканирование изделий для реверс-инжиниринга и для контроля качества печати уже готовых изделий. Планируется, что основными потребителями услуг станут промышленные предприятия, наприме, активными потребителями аддитивных технологий являются авиастроение, ракетостроение, двигателестроение, машиностроение, а также здравоохранение. "Росатом" открыл в Минске свой первый зарубежный центр аддитивных технологий. Центр оснащен двумя машинами, печатающими металлом по технологии селективного лазерного сплавления (selective laser melting – SLM). Это среднегабаритный SLM-принтер RusMelt 300M, крупногабаритный RusMelt 600M – обе серийные установки созданы специалистами атомной отрасли с учетом требований со стороны заказчиков – ведущих представителей российской промышленности. Кроме того, ЦАТ оснащен установкой для печати песчано-полимерных форм для литья российского производства, а также 3D-сканером, разработанным технологическим партнером "Росатома". Возможность 3D-сканирования в сочетании с трехмерной печатью позволяет реализовать комплексный подход от изготовления изделий по модели заказчика до реверс-инжиниринга. В год белорусский центр аддитивных технологий сможет производить до 1,5 тонны изделий из различных металлов, до трех тонн песчано-полимерных форм и до 100 килограммов изделий из инженерных пластмасс в год. Учитывая характер аддитивного производства (мелко- и среднесерийное изготовление изделий сложной геометрии и уникального дизайна), производственные мощности ЦАТ позволят удовлетворить растущий спрос на технологии трехмерной печати в ключевых отраслях белорусской промышленности. ЦАТ будет также изготавливать малые принтеры для металлической печати, востребованные в медицинской отрасли, научных центрах и образовательных учреждениях.
20:21 29.09.2025
 
"Росатом" может создать центры аддитивных технологий в Омане, Египте и ЮАР

«Росатом» планирует создать центры аддитивных технологий в Омане, Египте и ЮАР

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРосатом
Росатом - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Росатом. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МИНСК, 29 сен - ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" может скоро создать центры аддитивных технологий в Омане, Египте и ЮАР, сообщил директор бизнес-направления "Аддитивные технологии" Топливного дивизиона "Росатома" Илья Кавелашвили.
"Еще несколько таких центров планируется открыть в России и за рубежом. Мы планируем похожие центры открыть в Египте, в ЮАР, в Омане. … Сейчас идут переговоры. Если говорить про Египет и про ЮАР, то могу сказать, что руководители предприятий, где мы планируем создать (центры - ред.), буквально на этой неделе приезжали в Россию, сейчас идет подбор оборудования. Я думаю, в идеале в следующем году откроем, но в 27-м году - это точно", - сказал Кавелашвили журналистам в Минске на церемонии открытия Центра аддитивных технологий в Белоруссии, отвечая на вопрос РИА Новости. Касаясь проекта в Омане, он рассказал, что уже идет закупка оборудования.
Кавелашвили подчеркнул, что центр в Минске – первый такой объект за рубежом. Он добавил, что центр "вольется" в семью центров аддитивных технологий "Росатома", которые функционируют в России. "Этот центр вольется в дружный коллектив российских центров. Во всех центрах установлено одинаковое оборудование, соответственно, возможны единая техническая политика, трансферт технологий, распределение заказов между центрами, проведение НИОКР, отработка печати", - сказал он.
Говоря о созданном в Минске центре аддитивных технологий, Кавелашвили рассказал, что здесь будет внедряться три технологии печати - металлом, пластиком и песком, - а также параллельно будет еще осуществляться 3D-сканирование изделий для реверс-инжиниринга и для контроля качества печати уже готовых изделий. Планируется, что основными потребителями услуг станут промышленные предприятия, наприме, активными потребителями аддитивных технологий являются авиастроение, ракетостроение, двигателестроение, машиностроение, а также здравоохранение.
"Росатом" открыл в Минске свой первый зарубежный центр аддитивных технологий. Центр оснащен двумя машинами, печатающими металлом по технологии селективного лазерного сплавления (selective laser melting – SLM). Это среднегабаритный SLM-принтер RusMelt 300M, крупногабаритный RusMelt 600M – обе серийные установки созданы специалистами атомной отрасли с учетом требований со стороны заказчиков – ведущих представителей российской промышленности. Кроме того, ЦАТ оснащен установкой для печати песчано-полимерных форм для литья российского производства, а также 3D-сканером, разработанным технологическим партнером "Росатома". Возможность 3D-сканирования в сочетании с трехмерной печатью позволяет реализовать комплексный подход от изготовления изделий по модели заказчика до реверс-инжиниринга.
В год белорусский центр аддитивных технологий сможет производить до 1,5 тонны изделий из различных металлов, до трех тонн песчано-полимерных форм и до 100 килограммов изделий из инженерных пластмасс в год. Учитывая характер аддитивного производства (мелко- и среднесерийное изготовление изделий сложной геометрии и уникального дизайна), производственные мощности ЦАТ позволят удовлетворить растущий спрос на технологии трехмерной печати в ключевых отраслях белорусской промышленности. ЦАТ будет также изготавливать малые принтеры для металлической печати, востребованные в медицинской отрасли, научных центрах и образовательных учреждениях.
