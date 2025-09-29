Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Размер акцизов на трубочный, курительный и нюхательный табак увеличат - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862971186.html
Размер акцизов на трубочный, курительный и нюхательный табак увеличат
Размер акцизов на трубочный, курительный и нюхательный табак увеличат - 29.09.2025, ПРАЙМ
Размер акцизов на трубочный, курительный и нюхательный табак увеличат
Размер акцизов на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный табак, который не используется для производства табачной продукции,... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T21:17+0300
2025-09-29T21:17+0300
здоровье
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/83750/02/837500225_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_cb75425659e8eb1d63f2183305c41c36.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Размер акцизов на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный табак, который не используется для производства табачной продукции, планируется установить с 1 января по 31 декабря 2026 года на уровне 5,183 тысячи рублей за 1 килограмм, следует из законопроекта об изменениях Налогового кодекса, внесенного в Госдуму кабмином РФ. В настоящее время на эти виды табака акциз установлен на уровне 4,657 тысячи рублей за 1 килограмм. Согласно предлагаемым изменениям прогнозная цена на 2027 год может составить 5,39 тысячи рублей, на 2028 - 5,606 тысячи рублей. В то же время размер акцизов на сигареты и папиросы планируется установить на уровне 3,278 тысячи рублей за тысячу штук и еще плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4,452 тысячи рублей за тысячу штук. В 2025 году размер акцизов составляет 2,945 тысячи рублей за тысячу штук и плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 тысяч рублей. Для сигар размер акцизов может планируется установить с 1 января 2026 года в размере 351 рубля за штуку (315 рублей в настоящее время). В 2027 году прогнозная величина составляет 365 рублей, в 2028 - 380 рублей. Акцизы на сигариллы, биди, кретеки в 2026 году планируется установить в размере 4,992 тысячи рублей за тысячу штук (в настоящее время 4,485 тысячи рублей). В 2027 году они могут составить 5,192 тысячи рублей, в 2028 - 5,4 тысячи рублей. Акцизы на жидкости для электронных систем доставки никотина планируется установить в размере до 49 рублей за 1 миллилитр в 2026 году (44 рублей в текущем году). В 2027 год планируется их установить в размере 51 рубль, в 2028 - 53 рубля.
https://1prime.ru/20250929/rossiya-862969016.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83750/02/837500225_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9e74977897fb11bfbc4d9a02c000616b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
здоровье, рф, госдума
Здоровье, РФ, Госдума
21:17 29.09.2025
 
Размер акцизов на трубочный, курительный и нюхательный табак увеличат

Акцизы на табак в России планируют установить на уровне 5,183 тыс руб с 2026 года

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗнак о запрете курения
Знак о запрете курения - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Знак о запрете курения. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Размер акцизов на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный табак, который не используется для производства табачной продукции, планируется установить с 1 января по 31 декабря 2026 года на уровне 5,183 тысячи рублей за 1 килограмм, следует из законопроекта об изменениях Налогового кодекса, внесенного в Госдуму кабмином РФ.
В настоящее время на эти виды табака акциз установлен на уровне 4,657 тысячи рублей за 1 килограмм. Согласно предлагаемым изменениям прогнозная цена на 2027 год может составить 5,39 тысячи рублей, на 2028 - 5,606 тысячи рублей.
В то же время размер акцизов на сигареты и папиросы планируется установить на уровне 3,278 тысячи рублей за тысячу штук и еще плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4,452 тысячи рублей за тысячу штук. В 2025 году размер акцизов составляет 2,945 тысячи рублей за тысячу штук и плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 тысяч рублей.
Для сигар размер акцизов может планируется установить с 1 января 2026 года в размере 351 рубля за штуку (315 рублей в настоящее время). В 2027 году прогнозная величина составляет 365 рублей, в 2028 - 380 рублей.
Акцизы на сигариллы, биди, кретеки в 2026 году планируется установить в размере 4,992 тысячи рублей за тысячу штук (в настоящее время 4,485 тысячи рублей). В 2027 году они могут составить 5,192 тысячи рублей, в 2028 - 5,4 тысячи рублей.
Акцизы на жидкости для электронных систем доставки никотина планируется установить в размере до 49 рублей за 1 миллилитр в 2026 году (44 рублей в текущем году). В 2027 год планируется их установить в размере 51 рубль, в 2028 - 53 рубля.
Бокалы - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
В России с 2026 года увеличат акцизы на алкоголь
20:14
 
ЗдоровьеРФГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала