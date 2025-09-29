https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862971186.html

Размер акцизов на трубочный, курительный и нюхательный табак увеличат

Размер акцизов на трубочный, курительный и нюхательный табак увеличат

здоровье

рф

госдума

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Размер акцизов на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный табак, который не используется для производства табачной продукции, планируется установить с 1 января по 31 декабря 2026 года на уровне 5,183 тысячи рублей за 1 килограмм, следует из законопроекта об изменениях Налогового кодекса, внесенного в Госдуму кабмином РФ. В настоящее время на эти виды табака акциз установлен на уровне 4,657 тысячи рублей за 1 килограмм. Согласно предлагаемым изменениям прогнозная цена на 2027 год может составить 5,39 тысячи рублей, на 2028 - 5,606 тысячи рублей. В то же время размер акцизов на сигареты и папиросы планируется установить на уровне 3,278 тысячи рублей за тысячу штук и еще плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4,452 тысячи рублей за тысячу штук. В 2025 году размер акцизов составляет 2,945 тысячи рублей за тысячу штук и плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 тысяч рублей. Для сигар размер акцизов может планируется установить с 1 января 2026 года в размере 351 рубля за штуку (315 рублей в настоящее время). В 2027 году прогнозная величина составляет 365 рублей, в 2028 - 380 рублей. Акцизы на сигариллы, биди, кретеки в 2026 году планируется установить в размере 4,992 тысячи рублей за тысячу штук (в настоящее время 4,485 тысячи рублей). В 2027 году они могут составить 5,192 тысячи рублей, в 2028 - 5,4 тысячи рублей. Акцизы на жидкости для электронных систем доставки никотина планируется установить в размере до 49 рублей за 1 миллилитр в 2026 году (44 рублей в текущем году). В 2027 год планируется их установить в размере 51 рубль, в 2028 - 53 рубля.

рф

2025

здоровье, рф, госдума