США и Швейцария договорились избегать манипуляций с курсом валют

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. США и Швейцария подтвердили обязательство избегать манипуляций с курсом национальных валют и корректировать денежно-кредитную политику таким образом, чтобы обеспечивать ценовую стабильность, а не получать конкурентное преимущество на мировых рынках, следует из заявления, опубликованного Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC). "Соединенные Штаты и Швейцария вновь подтвердили, что они взяли на себя обязательство по статьям Соглашения МВФ избегать манипулирования обменными курсами или международной валютной системой, с тем чтобы предотвратить эффективную корректировку платежного баланса или получить несправедливое конкурентное преимущество", - говорится в сообщении. Также страны согласны с тем, что национальный банк может воздействовать на валютный рынок, если необходимо противодействовать резким скачкам курса валюты, как в сторону падения, так и роста. Однако макроэкономические инструменты не должны корректировать обменные курсы "в целях конкуренции", отмечает OFAC. "Любое федеральное государственное учреждение, такое как пенсионные фонды, которые инвестируют за границей, не должно использовать обменный курс в конкурентных целях", - подчеркивает американский минфин. Кроме того, страны подтвердили необходимость публичного раскрытия информации по вопросу обменного курса. Так, США и Швейцария обязуются сообщать, по крайней мере, ежеквартально о любых интервенциях на валютном рынке. Помимо этого, странам необходимо ежемесячно раскрывать данные о валютных резервах и форвардных позициях в соответствии с постановлениями МВФ, а также информацию о валютной структуре резервов в иностранной валюте. Курс доллара к швейцарскому франку снижается второй месяц подряд. Так, в августе американская валюта подешевела к швейцарской на 1,45%, а с начала сентября - на 0,4%. При этом в июле доллар подорожал к швейцарскому франку на 2,43%. Однако такой положительной месячной динамике предшествовало ценовое падение доллара к швейцарскому франку на 13,55% в феврале-июне.

