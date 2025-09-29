https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862972708.html

Фондовые индексы Европы выросли по итогам понедельника

Фондовые индексы Европы выросли по итогам понедельника - 29.09.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы выросли по итогам понедельника

29.09.2025

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника в плюсе на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,16% - до 9 299,84 пункта, французский CAC 40 - на 0,13%, до 7 880,87 пункта, немецкий DAX - на 0,02%, до 23 745,06 пункта. Инвесторы обратили внимание на корпоративные новости. Так, акции британской фармацевтической компании GSK выросли в цене на 2,15%. Компания назначила Люка Майлза (Luke Miels) на пост генерального директора с 1 января. Бумаги немецкой авиакомпании Lufthansa подорожали на 0,15% на фоне заявлений о намерении сократить примерно 4 тысячи рабочих мест в административных структурах к 2030 году в рамках долгосрочной стратегии повышения продуктивности, эффективности и прибыльности. Также акции AstraZeneca выросли в цене на 0,8%. Как сообщает агентство Блумберг, фармкомпания планирует направить инвестиции объемом в 50 миллиардов долларов в США в течение следующих пяти лет. При этом другие корпоративные новости могли и сдержать рост индексов. Так, бумаги TotalEnergies подешевели на 2,21%. Глава французской компании Патрик Пуянне заявил, что TotalEnergies рассматривает возможность перенаправить поставки с "Ямал СПГ" в другие страны, например, в Турцию или Индию, если ЕС запретит импорт российского СПГ.

