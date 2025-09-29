Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести нулевую ключевую ставку для ряда отраслей - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862973540.html
В Госдуме предложили ввести нулевую ключевую ставку для ряда отраслей
В Госдуме предложили ввести нулевую ключевую ставку для ряда отраслей - 29.09.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести нулевую ключевую ставку для ряда отраслей
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев, первый зампред комитета по контролю, предложил ввести нулевую ключевую ставку для ряда отраслей, которые планируется развивать. | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T22:55+0300
2025-09-29T22:55+0300
финансы
россия
дмитрий гусев
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg
КРАСНОДАР, 29 СЕН - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев, первый зампред комитета по контролю, предложил ввести нулевую ключевую ставку для ряда отраслей, которые планируется развивать. "Надо сделать нулевую ключевую ставку для тех отраслей, которые мы хотим развивать, и отдавать эти деньги напрямую из Центробанка, минуя обычные банки, цифровым рублем", - сказал Гусев на встрече с журналистами. По его словам, такие методы облегчат деятельность предприятий, став, по сути, "безинфляционной эмиссией".
https://1prime.ru/20250929/dyumin--862939724.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_29ba1da3e39389f6053fc55ce3926518.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, дмитрий гусев, госдума
Финансы, РОССИЯ, Дмитрий Гусев, Госдума
22:55 29.09.2025
 
В Госдуме предложили ввести нулевую ключевую ставку для ряда отраслей

Депутат Гусев предложил ввести нулевую ставку для ряда отраслей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Госдума. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КРАСНОДАР, 29 СЕН - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев, первый зампред комитета по контролю, предложил ввести нулевую ключевую ставку для ряда отраслей, которые планируется развивать.
"Надо сделать нулевую ключевую ставку для тех отраслей, которые мы хотим развивать, и отдавать эти деньги напрямую из Центробанка, минуя обычные банки, цифровым рублем", - сказал Гусев на встрече с журналистами.
По его словам, такие методы облегчат деятельность предприятий, став, по сути, "безинфляционной эмиссией".
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Дюмин анонсировал заседание Госсовета по кадрам во всех отраслях экономики
Вчера, 11:48
 
ФинансыРОССИЯДмитрий ГусевГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала