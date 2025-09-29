https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862973540.html
В Госдуме предложили ввести нулевую ключевую ставку для ряда отраслей
КРАСНОДАР, 29 СЕН - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев, первый зампред комитета по контролю, предложил ввести нулевую ключевую ставку для ряда отраслей, которые планируется развивать. "Надо сделать нулевую ключевую ставку для тех отраслей, которые мы хотим развивать, и отдавать эти деньги напрямую из Центробанка, минуя обычные банки, цифровым рублем", - сказал Гусев на встрече с журналистами. По его словам, такие методы облегчат деятельность предприятий, став, по сути, "безинфляционной эмиссией".
