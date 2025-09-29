https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862973692.html

Чистая прибыль "ВСМПО-Ависма" в первом полугодии снизилась

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Чистая прибыль "ВСМПО-Ависма" по МСФО в первом полугодии снизилась в 5,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,14 миллиарда рублей, следует из отчета эмитента компании. Выручка за шесть месяцев снизилась на 17%, до 49,33 миллиарда рублей. Показатель EBITDA уменьшился в 2 раза, до 11,77 миллиарда рублей. Свободный денежный поток остался отрицательным и составил 3,57 миллиарда рублей против 5,95 миллиарда годом ранее. Чистый долг предприятия сократился в 4,3 раза, до 22,12 миллиарда рублей. Показатель чистый долг/EBITDA составил 0,81 против 2,09 за аналогичный период прошлого года. Объем реализации титана за первое полугодие оказался ниже уровня за аналогичный период предыдущего года на 26% и составил 9 370 тонн. Отмечается, что доля внешнегрупповых поставщиков в общем объеме поставок составила 29% (32,04 миллиарда рублей), а доля внутригрупповых поставщиков - 71% (78,15 миллиарда рублей). "ВСМПО-Ависма" ожидает объем производства титана в 2025 году на уровне 2021 года, ранее в августе рассказал журналистам генеральный директор компании Дмитрий Трифонов. "ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель слитков и проката из титановых сплавов. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.

