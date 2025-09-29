https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862973692.html
Чистая прибыль "ВСМПО-Ависма" в первом полугодии снизилась
Чистая прибыль "ВСМПО-Ависма" в первом полугодии снизилась - 29.09.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль "ВСМПО-Ависма" в первом полугодии снизилась
Чистая прибыль "ВСМПО-Ависма" по МСФО в первом полугодии снизилась в 5,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,14 миллиарда... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T22:58+0300
2025-09-29T22:58+0300
2025-09-29T22:58+0300
бизнес
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861096997_0:103:3277:1946_1920x0_80_0_0_f18802d7f3a4ab8562b8b07afa19fc97.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Чистая прибыль "ВСМПО-Ависма" по МСФО в первом полугодии снизилась в 5,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,14 миллиарда рублей, следует из отчета эмитента компании. Выручка за шесть месяцев снизилась на 17%, до 49,33 миллиарда рублей. Показатель EBITDA уменьшился в 2 раза, до 11,77 миллиарда рублей. Свободный денежный поток остался отрицательным и составил 3,57 миллиарда рублей против 5,95 миллиарда годом ранее. Чистый долг предприятия сократился в 4,3 раза, до 22,12 миллиарда рублей. Показатель чистый долг/EBITDA составил 0,81 против 2,09 за аналогичный период прошлого года. Объем реализации титана за первое полугодие оказался ниже уровня за аналогичный период предыдущего года на 26% и составил 9 370 тонн. Отмечается, что доля внешнегрупповых поставщиков в общем объеме поставок составила 29% (32,04 миллиарда рублей), а доля внутригрупповых поставщиков - 71% (78,15 миллиарда рублей). "ВСМПО-Ависма" ожидает объем производства титана в 2025 году на уровне 2021 года, ранее в августе рассказал журналистам генеральный директор компании Дмитрий Трифонов. "ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель слитков и проката из титановых сплавов. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.
https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862972708.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861096997_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_0de087defb7ffab6e32ca68ebb587c39.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы
Чистая прибыль "ВСМПО-Ависма" в первом полугодии снизилась
Чистая прибыль «ВСМПО-Ависмы» по МСФО снизилась в 5,8 раза
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Чистая прибыль "ВСМПО-Ависма" по МСФО в первом полугодии снизилась в 5,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,14 миллиарда рублей, следует из отчета эмитента компании.
Выручка за шесть месяцев снизилась на 17%, до 49,33 миллиарда рублей. Показатель EBITDA уменьшился в 2 раза, до 11,77 миллиарда рублей. Свободный денежный поток остался отрицательным и составил 3,57 миллиарда рублей против 5,95 миллиарда годом ранее.
Чистый долг предприятия сократился в 4,3 раза, до 22,12 миллиарда рублей. Показатель чистый долг/EBITDA составил 0,81 против 2,09 за аналогичный период прошлого года.
Объем реализации титана за первое полугодие оказался ниже уровня за аналогичный период предыдущего года на 26% и составил 9 370 тонн.
Отмечается, что доля внешнегрупповых поставщиков в общем объеме поставок составила 29% (32,04 миллиарда рублей), а доля внутригрупповых поставщиков - 71% (78,15 миллиарда рублей).
"ВСМПО-Ависма" ожидает объем производства титана в 2025 году на уровне 2021 года, ранее в августе рассказал журналистам генеральный директор компании Дмитрий Трифонов.
"ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель слитков и проката из титановых сплавов. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.
Фондовые индексы Европы выросли по итогам понедельника