Чистая прибыль "ВСМПО-Ависма" в первом полугодии снизилась
Чистая прибыль "ВСМПО-Ависма" в первом полугодии снизилась
Чистая прибыль "ВСМПО-Ависма" в первом полугодии снизилась - 29.09.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль "ВСМПО-Ависма" в первом полугодии снизилась
Чистая прибыль "ВСМПО-Ависма" по МСФО в первом полугодии снизилась в 5,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,14 миллиарда... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T22:58+0300
2025-09-29T22:58+0300
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Чистая прибыль "ВСМПО-Ависма" по МСФО в первом полугодии снизилась в 5,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,14 миллиарда рублей, следует из отчета эмитента компании. Выручка за шесть месяцев снизилась на 17%, до 49,33 миллиарда рублей. Показатель EBITDA уменьшился в 2 раза, до 11,77 миллиарда рублей. Свободный денежный поток остался отрицательным и составил 3,57 миллиарда рублей против 5,95 миллиарда годом ранее. Чистый долг предприятия сократился в 4,3 раза, до 22,12 миллиарда рублей. Показатель чистый долг/EBITDA составил 0,81 против 2,09 за аналогичный период прошлого года. Объем реализации титана за первое полугодие оказался ниже уровня за аналогичный период предыдущего года на 26% и составил 9 370 тонн. Отмечается, что доля внешнегрупповых поставщиков в общем объеме поставок составила 29% (32,04 миллиарда рублей), а доля внутригрупповых поставщиков - 71% (78,15 миллиарда рублей). "ВСМПО-Ависма" ожидает объем производства титана в 2025 году на уровне 2021 года, ранее в августе рассказал журналистам генеральный директор компании Дмитрий Трифонов. "ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель слитков и проката из титановых сплавов. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.
22:58 29.09.2025
 
Чистая прибыль "ВСМПО-Ависма" в первом полугодии снизилась

Стенд компании "ВСМПО-Ависма"
Стенд компании "ВСМПО-Ависма". Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Чистая прибыль "ВСМПО-Ависма" по МСФО в первом полугодии снизилась в 5,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,14 миллиарда рублей, следует из отчета эмитента компании.
Выручка за шесть месяцев снизилась на 17%, до 49,33 миллиарда рублей. Показатель EBITDA уменьшился в 2 раза, до 11,77 миллиарда рублей. Свободный денежный поток остался отрицательным и составил 3,57 миллиарда рублей против 5,95 миллиарда годом ранее.
Чистый долг предприятия сократился в 4,3 раза, до 22,12 миллиарда рублей. Показатель чистый долг/EBITDA составил 0,81 против 2,09 за аналогичный период прошлого года.
Объем реализации титана за первое полугодие оказался ниже уровня за аналогичный период предыдущего года на 26% и составил 9 370 тонн.
Отмечается, что доля внешнегрупповых поставщиков в общем объеме поставок составила 29% (32,04 миллиарда рублей), а доля внутригрупповых поставщиков - 71% (78,15 миллиарда рублей).
"ВСМПО-Ависма" ожидает объем производства титана в 2025 году на уровне 2021 года, ранее в августе рассказал журналистам генеральный директор компании Дмитрий Трифонов.
"ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель слитков и проката из титановых сплавов. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.
