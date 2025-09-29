https://1prime.ru/20250929/ekspert--862929992.html

Эксперт оценил итоги парламентских выборов в Молдавии

Эксперт оценил итоги парламентских выборов в Молдавии - 29.09.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил итоги парламентских выборов в Молдавии

Результаты парламентских выборов в Молдавии не могут быть достоверными, они искажены из-за многочисленных нарушений и фальсификаций, заявил РИА Новости... | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T10:28+0300

2025-09-29T10:28+0300

2025-09-29T10:28+0300

политика

общество

мировая экономика

молдавия

кишинев

игорь додон

майя санду

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1c/862901601_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ff23d23df8e42639a14e43e326cd3e4d.jpg

КИШИНЕВ, 29 сен - ПРАЙМ. Результаты парламентских выборов в Молдавии не могут быть достоверными, они искажены из-за многочисленных нарушений и фальсификаций, заявил РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря. "Можно говорить о том, что оппозиция победила внутри страны, ввиду того что правящая партия набрала меньше половины голосов. Но говорить о победе и поражениях при таких выборах не приходится, изначально было понятно, что эти выборы не дадут реальные результаты. Мы видим исковерканные результаты ввиду всех тех действий, которые совершила (правящая) партия "Действие и солидарность", - сказал Чуря. По его словам, рассказывать о нарушениях должны оппозиционные партии, поскольку они детально следили за избирательным процессам. Но рядовые граждане замечают несоответствия. "Использование административного ресурса со стороны партии "Действие и солидарность" - это лишь малая часть. Даже в день выборов были нарушения, причем, довольно заметные. Был использован целый ряд фальсификаций и манипуляций, который включал в себя и недопуск к выборам определенных категорий граждан Молдавии, к примеру, приднестровцев и жителей России. Это лишь часть того, что происходило", - подчеркнул Чуря. В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,65% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.

https://1prime.ru/20250929/moldaviya-862927297.html

молдавия

кишинев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, молдавия, кишинев, игорь додон, майя санду