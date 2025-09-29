Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, как мошенники маскировали фишинговые сайты - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250929/ekspert-862923471.html
Эксперт рассказал, как мошенники маскировали фишинговые сайты
Эксперт рассказал, как мошенники маскировали фишинговые сайты - 29.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как мошенники маскировали фишинговые сайты
Мошенники чаще всего маскировали фишинговые ресурсы под сайты маркетплейсов и формы входа на различные госресурсы, рассказал РИА Новости директор по развитию... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T06:46+0300
2025-09-29T06:46+0300
технологии
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862923471.jpg?1759117595
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Мошенники чаще всего маскировали фишинговые ресурсы под сайты маркетплейсов и формы входа на различные госресурсы, рассказал РИА Новости директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар" Александр Вураско. "По данным центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар", в 1-м полугодии 2025 года мошенники чаще всего создавали фейковые сайты маркетплейсов, формы входа на различные госресурсы", - сказал Вураско. Также для обмана пользователей злоумышленники часто прибегали к использованию фейковых сайтов инвестиционных платформ и вспомогательным ресурсам, которые собирают персональные данные для дальнейшего обмана и заработка на потенциальных жертвах. По прогнозам экспертов, этот тренд продолжится и во второй половине 2025 года. "Мы в Solar AURA рекомендуем тщательно проверять используемые онлайн-ресурсы через поисковик, не предоставлять личные данные на подозрительных и неофициальных веб-сайтах, а также во время телефонных разговоров с незнакомыми людьми, и использовать антивирусное программное обеспечение для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак", - добавил Вураско.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, финансы, банки
Технологии, Финансы, Банки
06:46 29.09.2025
 
Эксперт рассказал, как мошенники маскировали фишинговые сайты

Эксперт Вураско: мошенники маскировали фишинговые ресурсы под сайты маркетплейсов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Мошенники чаще всего маскировали фишинговые ресурсы под сайты маркетплейсов и формы входа на различные госресурсы, рассказал РИА Новости директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар" Александр Вураско.
"По данным центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар", в 1-м полугодии 2025 года мошенники чаще всего создавали фейковые сайты маркетплейсов, формы входа на различные госресурсы", - сказал Вураско.
Также для обмана пользователей злоумышленники часто прибегали к использованию фейковых сайтов инвестиционных платформ и вспомогательным ресурсам, которые собирают персональные данные для дальнейшего обмана и заработка на потенциальных жертвах.
По прогнозам экспертов, этот тренд продолжится и во второй половине 2025 года.
"Мы в Solar AURA рекомендуем тщательно проверять используемые онлайн-ресурсы через поисковик, не предоставлять личные данные на подозрительных и неофициальных веб-сайтах, а также во время телефонных разговоров с незнакомыми людьми, и использовать антивирусное программное обеспечение для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак", - добавил Вураско.
 
ТехнологииФинансыБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала