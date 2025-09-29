Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС частично возобновил санкции против Ирана
ЕС частично возобновил санкции против Ирана
ЕС в понедельник заявил о частичном возобновлении приостановленных в 2015 году санкций против Ирана, говорится в заявлении Совета Евросоюза. | 29.09.2025, ПРАЙМ
экономика
мировая экономика
иран
ес
совет евросоюза
БРЮССЕЛЬ, 29 сен - ПРАЙМ. ЕС в понедельник заявил о частичном возобновлении приостановленных в 2015 году санкций против Ирана, говорится в заявлении Совета Евросоюза. "Сегодня Совет ЕС согласился восстановить ряд ограничительных мер в отношении ядерной деятельности Ирана, которые были приостановлены в связи с вступлением в силу Совместного всеобъемлющего плана действий в 2015 году", - указывается в сообщении. Сообщается, что меры касаются, в частности, персональных ограничений для физлиц, санкций против торгового, финансового и транспортного сектора.
иран
мировая экономика, иран, ес, совет евросоюза
Экономика, Мировая экономика, ИРАН, ЕС, Совет Евросоюза
11:46 29.09.2025
 
Флаг ЕС
Флаг ЕС
Флаг ЕС. Архивное фото
© fotolia.com / moonrun
БРЮССЕЛЬ, 29 сен - ПРАЙМ. ЕС в понедельник заявил о частичном возобновлении приостановленных в 2015 году санкций против Ирана, говорится в заявлении Совета Евросоюза.
"Сегодня Совет ЕС согласился восстановить ряд ограничительных мер в отношении ядерной деятельности Ирана, которые были приостановлены в связи с вступлением в силу Совместного всеобъемлющего плана действий в 2015 году", - указывается в сообщении.
Сообщается, что меры касаются, в частности, персональных ограничений для физлиц, санкций против торгового, финансового и транспортного сектора.
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
МИД Израиля поприветствовал восстановление санкций против Ирана
Вчера, 15:12
 
Экономика Мировая экономика ИРАН ЕС Совет Евросоюза
 
 
