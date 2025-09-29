https://1prime.ru/20250929/es-862939299.html

ЕС частично возобновил санкции против Ирана

ЕС частично возобновил санкции против Ирана - 29.09.2025, ПРАЙМ

ЕС частично возобновил санкции против Ирана

ЕС в понедельник заявил о частичном возобновлении приостановленных в 2015 году санкций против Ирана, говорится в заявлении Совета Евросоюза. | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T11:46+0300

2025-09-29T11:46+0300

2025-09-29T11:46+0300

экономика

мировая экономика

иран

ес

совет евросоюза

https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg

БРЮССЕЛЬ, 29 сен - ПРАЙМ. ЕС в понедельник заявил о частичном возобновлении приостановленных в 2015 году санкций против Ирана, говорится в заявлении Совета Евросоюза. "Сегодня Совет ЕС согласился восстановить ряд ограничительных мер в отношении ядерной деятельности Ирана, которые были приостановлены в связи с вступлением в силу Совместного всеобъемлющего плана действий в 2015 году", - указывается в сообщении. Сообщается, что меры касаются, в частности, персональных ограничений для физлиц, санкций против торгового, финансового и транспортного сектора.

https://1prime.ru/20250928/iran-862910737.html

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, ес, совет евросоюза