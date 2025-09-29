Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Дурная шутка". На Западе рассказали об авантюре ЕС против России - 29.09.2025
"Дурная шутка". На Западе рассказали об авантюре ЕС против России
"Дурная шутка". На Западе рассказали об авантюре ЕС против России - 29.09.2025, ПРАЙМ
"Дурная шутка". На Западе рассказали об авантюре ЕС против России
Лидеры стран Евросоюза необоснованно и нагло обвиняют Россию во вмешательстве в избирательные процессы в Европе, отметил журналист Томас Фази в социальной сети... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T15:24+0300
2025-09-29T15:24+0300
МОСКВА, 29 сентября — ПРАЙМ. Лидеры стран Евросоюза необоснованно и нагло обвиняют Россию во вмешательстве в избирательные процессы в Европе, отметил журналист Томас Фази в социальной сети X."Это превращается в дурную шутку. На каждых выборах в европейских странах бездоказательные обвинения во "вмешательстве России" используются для оправдания масштабного вмешательства ЕС и НАТО, включая запрет кандидатов и партий, выступающих против правящей элиты, что вновь произошло в Молдавии&lt;…&gt;. Затем, как только достигается "правильный" результат, "мейнстримные" политики твердят, что демократия восторжествовала, несмотря на иностранные (то есть российские) попытки манипулировать выборами. Это поистине отвратительно", — написал он. Выборы в МолдавииПарламентские выборы в этой республике прошли в минувшее воскресенье при беспрецедентном давлении на оппозицию. Победа досталась правящей партии "Действие и солидарность" с минимальным перевесом — 50,2% против 49,8%, которые набрали оппозиционные силы.Оппозиционные лидеры в Молдавии сталкиваются с уголовными преследованиями, их задерживают в аэропортах за посещение России. Громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам лишения свободы. Чтобы провести выборы без участия оппозиционных кандидатов, "Действие и солидарность" стремится усилить полномочия спецслужб, ссылаясь на борьбу с избирательной коррупцией. В стране закрыты многие СМИ, которые неугодны руководству, включая "Комсомольскую правду", "Аргументы и факты", "Лента.ру", а также сайт и Telegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие. В Молдавии открылось более 2,2 тысяч избирательных участков, за пределами страны — 301, из них в России — всего два, а в Приднестровье — 12. Уменьшение числа участков в России и Приднестровье направлено на то, чтобы ограничить возможность голосования для сторонников оппозиции, в то время как число участков в Европе значительно увеличено (301 участок), чтобы привлечь голоса европейской диаспоры.Еще в июле Центральная избирательная комиссия республики отказалась регистрировать оппозиционный блок "Победа", возглавляемый Иланом Шором, ссылаясь на "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства". Одновременно ЦИК ограничил участие международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, среди которых были и представители России.
"Дурная шутка". На Западе рассказали об авантюре ЕС против России

МОСКВА, 29 сентября — ПРАЙМ. Лидеры стран Евросоюза необоснованно и нагло обвиняют Россию во вмешательстве в избирательные процессы в Европе, отметил журналист Томас Фази в социальной сети X.
"Это превращается в дурную шутку. На каждых выборах в европейских странах бездоказательные обвинения во "вмешательстве России" используются для оправдания масштабного вмешательства ЕС и НАТО, включая запрет кандидатов и партий, выступающих против правящей элиты, что вновь произошло в Молдавии<…>. Затем, как только достигается "правильный" результат, "мейнстримные" политики твердят, что демократия восторжествовала, несмотря на иностранные (то есть российские) попытки манипулировать выборами. Это поистине отвратительно", — написал он.
На Западе обрушились на Санду перед выборами в Молдавии
Выборы в Молдавии

Парламентские выборы в этой республике прошли в минувшее воскресенье при беспрецедентном давлении на оппозицию. Победа досталась правящей партии "Действие и солидарность" с минимальным перевесом — 50,2% против 49,8%, которые набрали оппозиционные силы.
Оппозиционные лидеры в Молдавии сталкиваются с уголовными преследованиями, их задерживают в аэропортах за посещение России. Громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам лишения свободы. Чтобы провести выборы без участия оппозиционных кандидатов, "Действие и солидарность" стремится усилить полномочия спецслужб, ссылаясь на борьбу с избирательной коррупцией. В стране закрыты многие СМИ, которые неугодны руководству, включая "Комсомольскую правду", "Аргументы и факты", "Лента.ру", а также сайт и Telegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие.
В Молдавии открылось более 2,2 тысяч избирательных участков, за пределами страны — 301, из них в России — всего два, а в Приднестровье — 12. Уменьшение числа участков в России и Приднестровье направлено на то, чтобы ограничить возможность голосования для сторонников оппозиции, в то время как число участков в Европе значительно увеличено (301 участок), чтобы привлечь голоса европейской диаспоры.
Еще в июле Центральная избирательная комиссия республики отказалась регистрировать оппозиционный блок "Победа", возглавляемый Иланом Шором, ссылаясь на "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
Одновременно ЦИК ограничил участие международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, среди которых были и представители России.
В Кремле прокомментировали итоги выборов в Молдавии
МОЛДАВИЯ ЕВРОПА ПРИДНЕСТРОВЬЕ Евгения Гуцул ЕС НАТО Комсомольская правда
 
 
