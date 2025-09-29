"Вызывает тревогу": в Германии испугались замысла Европы против России
BZ: ЕС намеренно преувеличивает последствия инцидентов с беспилотниками
Флаги НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Европейские страны намеренно преувеличивают последствия инцидентов с дронами, бездоказательно обвиняя Россию, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
"Вместо того чтобы тщательно проверить факты и разобраться в ситуации, СМИ и политики сразу же рисуют самый пессимистичный сценарий — угрозу войны! Это вызывает тревогу", — предостерегает автор.
"Однако было бы ещё более тревожно, если бы выяснилось, что эти инциденты намеренно преувеличиваются для манипуляции общественным мнением и подготовки к военным действиям", — говорится в статье.
В субботу Нидерланды, Литва и Норвегия сообщили о беспилотниках, замеченных в их воздушном пространстве, но не предоставили никаких деталей, а правоохранительные органы Амстердама даже предположили, что это мог быть воздушный шар.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию, объяснил, что Москва не направляет ракеты и дроны на объекты в странах Европы и НАТО.
Обвинения в нарушении воздушного пространства НАТО
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября заявил, что над Польшей были сбиты дроны, которые якобы представляли опасность, и назвал их "российскими", хотя никаких доказательств этому не привел. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти беспилотниках. Как сообщил РИА Новости временно исполняющий обязанности посла России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств предполагаемого российского происхождения сбитых над страной дронов. Министерство обороны России заявило, что при массированном ударе Вооруженных сил РФ по объектам ВПК Украины ночью 10 сентября цели на территории Польши не планировались.
Эстония впоследствии также сделала необоснованные заявления о нарушении своего воздушного пространства. Министерство обороны России сообщило, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область. Полет проходил строго в соответствии с международными нормами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолёты не отклонялись от согласованного коридора и не нарушали воздушное пространство Эстонии. Маршрут пролегал над нейтральными водами Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о предполагаемых нарушениях Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и необоснованными.
Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что 20 сентября вечером воздушное пространство страны на короткое время было нарушено дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населения. Посол России в Румынии Олег Липаев был вызван 21 сентября вечером в МИД Румынии, из-за появления в воздушном пространстве страны дрона, заявила министр иностранных дел Оана Цою, хотя никаких доказательств происхождения беспилотника предоставлено не было.