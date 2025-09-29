https://1prime.ru/20250929/evropa-862928602.html
В Европе заговорили о наступлении "момента Франца Фердинанда", пишут СМИ
В Европе заговорили о наступлении "момента Франца Фердинанда", пишут СМИ - 29.09.2025, ПРАЙМ
В Европе заговорили о наступлении "момента Франца Фердинанда", пишут СМИ
В европейских странах ожидают наступление "момента Франца Фердинанда" и начала войны на континенте, пишет Politico. | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T09:16+0300
2025-09-29T09:16+0300
2025-09-29T09:16+0300
общество
европа
москва
сергей лавров
politico
мид рф
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. В европейских странах ожидают наступление "момента Франца Фердинанда" и начала войны на континенте, пишет Politico."Чиновники в частном порядке выразили беспокойство из-за возможного наступления "момента Франца Фердинанда", когда внезапная эскалация может втянуть континент в вооруженный конфликт, как это было в 1914 году, когда убийство эрцгерцога привело к началу Первой мировой войны", — говорится в публикации.Глава МИД России Сергей Лавров в субботу заявлял, что Москва отвергает обвинения стран Североатлантического альянса в планировании нападения.Выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министр отметил, что НАТО продолжает продвигаться вплотную к российским границам России, вопреки собственным обещаниям этого не делать.
https://1prime.ru/20250929/vengriya-862923181.html
европа
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77911f8efa4b07054768d63afc7c5d75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , европа, москва, сергей лавров, politico, мид рф, оон
Общество , ЕВРОПА, МОСКВА, Сергей Лавров, Politico, МИД РФ, ООН
В Европе заговорили о наступлении "момента Франца Фердинанда", пишут СМИ
Politico: в Европе ожидают "момент Франца Фердинанда"