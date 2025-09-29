https://1prime.ru/20250929/evropa-862928602.html

В Европе заговорили о наступлении "момента Франца Фердинанда", пишут СМИ

В Европе заговорили о наступлении "момента Франца Фердинанда", пишут СМИ - 29.09.2025, ПРАЙМ

В Европе заговорили о наступлении "момента Франца Фердинанда", пишут СМИ

В европейских странах ожидают наступление "момента Франца Фердинанда" и начала войны на континенте, пишет Politico. | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T09:16+0300

2025-09-29T09:16+0300

2025-09-29T09:16+0300

общество

европа

москва

сергей лавров

politico

мид рф

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg

МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. В европейских странах ожидают наступление "момента Франца Фердинанда" и начала войны на континенте, пишет Politico."Чиновники в частном порядке выразили беспокойство из-за возможного наступления "момента Франца Фердинанда", когда внезапная эскалация может втянуть континент в вооруженный конфликт, как это было в 1914 году, когда убийство эрцгерцога привело к началу Первой мировой войны", — говорится в публикации.Глава МИД России Сергей Лавров в субботу заявлял, что Москва отвергает обвинения стран Североатлантического альянса в планировании нападения.Выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министр отметил, что НАТО продолжает продвигаться вплотную к российским границам России, вопреки собственным обещаниям этого не делать.

https://1prime.ru/20250929/vengriya-862923181.html

европа

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , европа, москва, сергей лавров, politico, мид рф, оон