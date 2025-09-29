Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Европе заговорили о наступлении "момента Франца Фердинанда", пишут СМИ - 29.09.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250929/evropa-862928602.html
В Европе заговорили о наступлении "момента Франца Фердинанда", пишут СМИ
В европейских странах ожидают наступление "момента Франца Фердинанда" и начала войны на континенте, пишет Politico.
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. В европейских странах ожидают наступление "момента Франца Фердинанда" и начала войны на континенте, пишет Politico."Чиновники в частном порядке выразили беспокойство из-за возможного наступления "момента Франца Фердинанда", когда внезапная эскалация может втянуть континент в вооруженный конфликт, как это было в 1914 году, когда убийство эрцгерцога привело к началу Первой мировой войны", — говорится в публикации.Глава МИД России Сергей Лавров в субботу заявлял, что Москва отвергает обвинения стран Североатлантического альянса в планировании нападения.Выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министр отметил, что НАТО продолжает продвигаться вплотную к российским границам России, вопреки собственным обещаниям этого не делать.
Politico: в Европе ожидают "момент Франца Фердинанда"

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
© Фото : NATO
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. В европейских странах ожидают наступление "момента Франца Фердинанда" и начала войны на континенте, пишет Politico.
"Чиновники в частном порядке выразили беспокойство из-за возможного наступления "момента Франца Фердинанда", когда внезапная эскалация может втянуть континент в вооруженный конфликт, как это было в 1914 году, когда убийство эрцгерцога привело к началу Первой мировой войны", — говорится в публикации.
Глава МИД России Сергей Лавров в субботу заявлял, что Москва отвергает обвинения стран Североатлантического альянса в планировании нападения.
Выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министр отметил, что НАТО продолжает продвигаться вплотную к российским границам России, вопреки собственным обещаниям этого не делать.
