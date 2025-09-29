Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС оштрафовала "Сравни.ру" за ненадлежащую рекламу онлайн-вклада - 29.09.2025
ФАС оштрафовала "Сравни.ру" за ненадлежащую рекламу онлайн-вклада
ФАС оштрафовала "Сравни.ру" за ненадлежащую рекламу онлайн-вклада - 29.09.2025, ПРАЙМ
ФАС оштрафовала "Сравни.ру" за ненадлежащую рекламу онлайн-вклада
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала финансовый маркетплейс "Сравни.ру" за рекламу онлайн-вклада, в которой была представлена привлекательная... | 29.09.2025, ПРАЙМ
финансы
россия
банки
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала финансовый маркетплейс "Сравни.ру" за рекламу онлайн-вклада, в которой была представлена привлекательная процентная ставка, однако другая информация об условиях получения услуги демонстрировалась мелким шрифтом в течение короткого времени, сообщило ведомство. "ФАС оштрафовала финансовый маркетплейс "Сравни.ру" за нарушение закона о рекламе ... Служба возбудила дело, признала рекламу ненадлежащей и выдала организации предписание о прекращении нарушения. За ее размещение ФАС назначила штраф в соответствии с КоАП РФ", - говорится в сообщении. Указывается, что в видеоролике были представлены привлекательные сведения об открытии онлайн-вклада по ставке 30% годовых, однако иная информация о существенных условиях получения финансовой услуги демонстрировалась мелким шрифтом в течение короткого времени, что могло вводить потребителей в заблуждение.
2025
финансы, россия, банки
Финансы, РОССИЯ, Банки
14:30 29.09.2025
 
ФАС оштрафовала "Сравни.ру" за ненадлежащую рекламу онлайн-вклада

ФАС оштрафовала финансовый маркетплейс "Сравни.ру" за ненадлежащую рекламу онлайн-вклада

© РИА Новости . Михаил Фомичев
Здание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала финансовый маркетплейс "Сравни.ру" за рекламу онлайн-вклада, в которой была представлена привлекательная процентная ставка, однако другая информация об условиях получения услуги демонстрировалась мелким шрифтом в течение короткого времени, сообщило ведомство.
"ФАС оштрафовала финансовый маркетплейс "Сравни.ру" за нарушение закона о рекламе ... Служба возбудила дело, признала рекламу ненадлежащей и выдала организации предписание о прекращении нарушения. За ее размещение ФАС назначила штраф в соответствии с КоАП РФ", - говорится в сообщении.
Указывается, что в видеоролике были представлены привлекательные сведения об открытии онлайн-вклада по ставке 30% годовых, однако иная информация о существенных условиях получения финансовой услуги демонстрировалась мелким шрифтом в течение короткого времени, что могло вводить потребителей в заблуждение.
18.09.2025
В МВД рассказали, как распознать теневую рекламу
18 сентября, 09:18
 
ФинансыРОССИЯБанки
 
 
