ФАС согласовала цену российского препарата от диабета второго типа - 29.09.2025
ФАС согласовала цену российского препарата от диабета второго типа
29.09.2025
2025-09-29T11:37+0300
бизнес
россия
здоровье
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на второй отечественный дженерик "Диксаптин" в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Саксаглиптин", предназначенный для лечения сахарного диабета второго типа, согласованная цена на 19% ниже относительно зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Онглиза", сообщила служба. "ФАС согласовала цены на препарат от диабета. "Диксаптин" - это второй дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Саксаглиптин". Препарат применяется для лечения сахарного диабета второго типа", - сказано в сообщении. Ведомство уточнило, что согласованные предельные отпускные цены второго дженерика снижены на 19% относительно зарегистрированной цены на референтный препарат иностранного производства "Онглиза". Так цена за упаковку из 30 таблеток в дозировке 5 миллиграммов составила 1 277 рублей, тогда как цена на референтный лекарственный препарат составляет 1 589 рублей. "После регистрации цен на второй отечественный дженерик зарегистрированные цены на первый, в данном случае "Сагливел", должны быть снижены", - отметили в ФАС. Там добавили, что служба направила соответствующее уведомление фармпроизводителю. Снижение согласованных цен на эти дженерики повысит их доступность после окончания действия патента на оригинальный препарат, отметили в ведомстве. В медорганизациях они будут предоставляться гражданам в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
бизнес, россия, здоровье
Бизнес, РОССИЯ, Здоровье
11:37 29.09.2025
 
ФАС согласовала цену российского препарата от диабета второго типа

ФАС согласовала цены на второй дженерик от диабета «Диксаптин»

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на второй отечественный дженерик "Диксаптин" в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Саксаглиптин", предназначенный для лечения сахарного диабета второго типа, согласованная цена на 19% ниже относительно зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Онглиза", сообщила служба.
"ФАС согласовала цены на препарат от диабета. "Диксаптин" - это второй дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Саксаглиптин". Препарат применяется для лечения сахарного диабета второго типа", - сказано в сообщении.
Ведомство уточнило, что согласованные предельные отпускные цены второго дженерика снижены на 19% относительно зарегистрированной цены на референтный препарат иностранного производства "Онглиза". Так цена за упаковку из 30 таблеток в дозировке 5 миллиграммов составила 1 277 рублей, тогда как цена на референтный лекарственный препарат составляет 1 589 рублей.
"После регистрации цен на второй отечественный дженерик зарегистрированные цены на первый, в данном случае "Сагливел", должны быть снижены", - отметили в ФАС. Там добавили, что служба направила соответствующее уведомление фармпроизводителю.
Снижение согласованных цен на эти дженерики повысит их доступность после окончания действия патента на оригинальный препарат, отметили в ведомстве. В медорганизациях они будут предоставляться гражданам в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
