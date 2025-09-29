ФАС согласовала цену российского препарата от диабета второго типа

https://1prime.ru/20250929/fas-862938194.html

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на второй отечественный дженерик "Диксаптин" в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Саксаглиптин", предназначенный для лечения сахарного диабета второго типа, согласованная цена на 19% ниже относительно зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Онглиза", сообщила служба. "ФАС согласовала цены на препарат от диабета. "Диксаптин" - это второй дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Саксаглиптин". Препарат применяется для лечения сахарного диабета второго типа", - сказано в сообщении. Ведомство уточнило, что согласованные предельные отпускные цены второго дженерика снижены на 19% относительно зарегистрированной цены на референтный препарат иностранного производства "Онглиза". Так цена за упаковку из 30 таблеток в дозировке 5 миллиграммов составила 1 277 рублей, тогда как цена на референтный лекарственный препарат составляет 1 589 рублей. "После регистрации цен на второй отечественный дженерик зарегистрированные цены на первый, в данном случае "Сагливел", должны быть снижены", - отметили в ФАС. Там добавили, что служба направила соответствующее уведомление фармпроизводителю. Снижение согласованных цен на эти дженерики повысит их доступность после окончания действия патента на оригинальный препарат, отметили в ведомстве. В медорганизациях они будут предоставляться гражданам в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

