МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Объем фонда национального благосостояния (ФНБ) РФ на конец 2025 года вырастет до 13,6 триллиона рублей, или 6,3% ВВП, из-за роста поступлений нефтегазовых доходов, говорится в материалах к проекту поправок в закон о бюджете на 2025 год, внесенному правительством в Госдуму. "Прогнозируемый объем средств ФНБ на конец 2025 года увеличится с 12 757,2 миллиарда рублей до 13 637 миллиарда рублей (или 6,3% к ВВП), или на 879,8 миллиарда рублей, преимущественно за счет более благоприятной траектории поступления нефтегазовых доходов и формирования дополнительных нефтегазовых доходов по итогам 2025 года", - говорится в документах, опубликованных в базе законопроектов Госдумы. По данным Минфина, объем ФНБ на 1 сентября текущего года составлял 13,142 триллиона рублей, или 5,9% ВВП.
14:08 29.09.2025
 
Объем ФНБ России вырастет до 6,3% ВВП

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Объем фонда национального благосостояния (ФНБ) РФ на конец 2025 года вырастет до 13,6 триллиона рублей, или 6,3% ВВП, из-за роста поступлений нефтегазовых доходов, говорится в материалах к проекту поправок в закон о бюджете на 2025 год, внесенному правительством в Госдуму.
"Прогнозируемый объем средств ФНБ на конец 2025 года увеличится с 12 757,2 миллиарда рублей до 13 637 миллиарда рублей (или 6,3% к ВВП), или на 879,8 миллиарда рублей, преимущественно за счет более благоприятной траектории поступления нефтегазовых доходов и формирования дополнительных нефтегазовых доходов по итогам 2025 года", - говорится в документах, опубликованных в базе законопроектов Госдумы.
По данным Минфина, объем ФНБ на 1 сентября текущего года составлял 13,142 триллиона рублей, или 5,9% ВВП.
ЭкономикаФинансыРФГосдумаФНБМинфин
 
 
