"Газпром" нарастил поставки газа в Китай по "Силе Сибири"
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. "Газпром" в первом полугодии 2025 года нарастил трубопроводные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" на 28,9%, сообщается в отчете эмитента. "Трубопроводные поставки газа в Китай по МГ (магистральному газопроводу - ред.) "Сила Сибири" в отчетном периоде увеличились на 28,9%", - приводятся в документе данные за первое полугодие.
