Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" нарастил поставки газа в Китай по "Силе Сибири" - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250929/gazprom-862945155.html
"Газпром" нарастил поставки газа в Китай по "Силе Сибири"
"Газпром" нарастил поставки газа в Китай по "Силе Сибири" - 29.09.2025, ПРАЙМ
"Газпром" нарастил поставки газа в Китай по "Силе Сибири"
"Газпром" в первом полугодии 2025 года нарастил трубопроводные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" на 28,9%, сообщается в отчете эмитента. | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T12:49+0300
2025-09-29T12:50+0300
энергетика
газ
россия
китай
сила сибири
газпром
газопровод "сила сибири"
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/22/841332283_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_53f38f52be189ace7f952fb32d974a2f.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. "Газпром" в первом полугодии 2025 года нарастил трубопроводные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" на 28,9%, сообщается в отчете эмитента. "Трубопроводные поставки газа в Китай по МГ (магистральному газопроводу - ред.) "Сила Сибири" в отчетном периоде увеличились на 28,9%", - приводятся в документе данные за первое полугодие.
https://1prime.ru/20250926/miller-862847148.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/22/841332283_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_f63affbc8118bf1920412c904796c377.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, китай, сила сибири, газпром, газопровод "сила сибири"
Энергетика, Газ, РОССИЯ, КИТАЙ, Сила Сибири, Газпром, Газопровод "Сила Сибири"
12:49 29.09.2025 (обновлено: 12:50 29.09.2025)
 
"Газпром" нарастил поставки газа в Китай по "Силе Сибири"

«Газпром» увеличил поставки газа в Китай по «Силе Сибири» на 28,9%

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Газопровод «Сила Сибири». Архивное фото
© Фото : ПАО «Газпром»
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. "Газпром" в первом полугодии 2025 года нарастил трубопроводные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" на 28,9%, сообщается в отчете эмитента.
"Трубопроводные поставки газа в Китай по МГ (магистральному газопроводу - ред.) "Сила Сибири" в отчетном периоде увеличились на 28,9%", - приводятся в документе данные за первое полугодие.
Алексей Миллер - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Глава "Газпрома" встретился с гендиректором "Газпром трансгаз Томск"
26 сентября, 18:14
 
ЭнергетикаГазРОССИЯКИТАЙСила СибириГазпромГазопровод "Сила Сибири"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала