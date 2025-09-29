https://1prime.ru/20250929/gazprom-862945155.html

"Газпром" нарастил поставки газа в Китай по "Силе Сибири"

энергетика

газ

россия

китай

сила сибири

газпром

газопровод "сила сибири"

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/22/841332283_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_53f38f52be189ace7f952fb32d974a2f.jpg

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. "Газпром" в первом полугодии 2025 года нарастил трубопроводные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" на 28,9%, сообщается в отчете эмитента. "Трубопроводные поставки газа в Китай по МГ (магистральному газопроводу - ред.) "Сила Сибири" в отчетном периоде увеличились на 28,9%", - приводятся в документе данные за первое полугодие.

китай

газ, россия, китай, сила сибири, газпром, газопровод "сила сибири"