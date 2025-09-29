https://1prime.ru/20250929/gazprom-862945617.html
"Газпром" в первом полугодии нарастил подготовку и переработку газа
"Газпром" в первом полугодии нарастил подготовку и переработку газа - 29.09.2025, ПРАЙМ
"Газпром" в первом полугодии нарастил подготовку и переработку газа
"Газпром" в первом полугодии 2025 года нарастил подготовку и переработку газа на 14%, до 32,1 миллиарда кубометров, сообщается в отчете эмитента. | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T12:55+0300
2025-09-29T12:55+0300
2025-09-29T12:55+0300
газ
россия
газпром
амурский гпз
https://cdnn.1prime.ru/img/83091/08/830910844_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_02ab4347210c04303bbba4022f1744f7.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. "Газпром" в первом полугодии 2025 года нарастил подготовку и переработку газа на 14%, до 32,1 миллиарда кубометров, сообщается в отчете эмитента. Согласно приложенной таблице, подготовка и переработка природного и попутного газа в первом полугодии составила 32,1 миллиарда кубометров после 28,2 миллиарда кубометров за аналогичный период прошлого года. Показатель, таким образом, вырос на 14%. Увеличение, как уточняется, в основном связано с запуском в работу новых мощностей на Амурском ГПЗ.
https://1prime.ru/20250929/gazprom-862945155.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83091/08/830910844_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_42ee2dbfb39ea2072c9deff4a8acfe5e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, газпром, амурский гпз
Газ, РОССИЯ, Газпром, Амурский ГПЗ
"Газпром" в первом полугодии нарастил подготовку и переработку газа
"Газпром" в первом полугодии нарастил подготовку и переработку газа на 14%
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. "Газпром" в первом полугодии 2025 года нарастил подготовку и переработку газа на 14%, до 32,1 миллиарда кубометров, сообщается в отчете эмитента.
Согласно приложенной таблице, подготовка и переработка природного и попутного газа в первом полугодии составила 32,1 миллиарда кубометров после 28,2 миллиарда кубометров за аналогичный период прошлого года. Показатель, таким образом, вырос на 14%.
Увеличение, как уточняется, в основном связано с запуском в работу новых мощностей на Амурском ГПЗ
.
"Газпром" нарастил поставки газа в Китай по "Силе Сибири"