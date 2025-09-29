https://1prime.ru/20250929/gazprom-862947113.html

"Газпром" в первом полугодии снизил продажи газа

2025-09-29T13:22+0300

энергетика

газ

россия

газпром

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. "Газпром" в первом полугодии снизил продажи газа на внутреннем и внешних рынках на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 185 миллиардов кубических метров, следует из сообщения компании. "В первом полугодии 2025 года группа "Газпром" реализовала на внутреннем и внешних рынках 185 миллиардов кубометров газа (за аналогичный период 2024 года - 186,7 миллиарда кубометров)", - говорится в отчете компании. Таким образом, снижение продаж составило примерно 0,9%.

