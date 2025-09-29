"Газпром" в первом полугодии нарастил добычу газа

https://1prime.ru/20250929/gazprom-862947627.html
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. "Газпром" в первом полугодии текущего нарастил добычу газа на 0,6%, до 209,5 миллиарда кубометров, добычу жидких углеводородов (нефти и газового конденсата) - на 2,35%, до 38,3 миллиона тонн, следует из данных в отчете эмитента. "Увеличение объемов добычи жидких углеводородов относительно аналогичного периода 2024 года (+2,35%) обусловлено высокой маржинальностью реализации этого вида сырья", - поясняется в отчете.
"Газпром" в первом полугодии снизил продажи газа