Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД внесут проект о расширении льгот по утильсбору автомобилей - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250929/gd-862921455.html
В ГД внесут проект о расширении льгот по утильсбору автомобилей
В ГД внесут проект о расширении льгот по утильсбору автомобилей - 29.09.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о расширении льгот по утильсбору автомобилей
Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект об освобождении от утилизационного сбора транспортных средств, которые ввозятся в Россию... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T01:21+0300
2025-09-29T01:42+0300
экономика
бизнес
россия
госдума
лдпр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862921455.jpg?1759099365
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект об освобождении от утилизационного сбора транспортных средств, которые ввозятся в Россию и хранятся на таможенных и свободных складах для переработки или хранения, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступила группа депутатов Госдумы от ЛДПР. Изменение предлагается внести в закон "Об отходах производства и потребления". "Законопроектом предлагается дополнить перечень оснований для невзимания утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ситуациями помещения их под таможенную процедуру таможенного склада, свободного склада или переработки на таможенной территории", - сказано в пояснительной записке. Как рассказал РИА Новости соавтор инициативы, депутат Госдумы Владимир Кошелев, законодательством предусмотрен ряд льготных таможенных процедур, которые позволяют компаниям импортировать товары без немедленной уплаты пошлин и налогов, к ним относятся: таможенный склад для хранения товаров без использования, переработка на таможенной территории для производства продукции с последующим реэкспортом и свободный склад для хранения и переработки. "Однако в перечне случаев, когда утилизационный сбор платить не нужно, эти процедуры не указаны. В результате компании, ввозящие, например, шасси для последующей сборки машин на экспорт, вынуждены платить сбор сразу при ввозе. Это противоречит логике данных процедур, так как ввезенные товары сохраняют статус иностранных и не поступают в свободное обращение на российском рынке — то есть не используются по назначению и не должны утилизироваться в России. Кроме того, если товары в итоге будут вывезены (реэкспортированы), механизм возврата уплаченного утилизационного сбора не предусмотрен", - уточнил он. По словам парламентария, принятие данной инициативы устранит правовое противоречие и восстановит изначальную экономическую целесообразность применения льготных таможенных процедур. Кроме того, по мнению Кошелева, это поддержит российские компании, занимающиеся промышленной сборкой и экспортом транспортных средств. Он добавил, что федеральный бюджет не понесет потерь: если после хранения или переработки товары будут выпущены для продажи внутри России, утильсбор будет уплачен в полном объеме вместе со всеми остальными таможенными платежами.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, госдума, лдпр
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Госдума, ЛДПР
01:21 29.09.2025 (обновлено: 01:42 29.09.2025)
 
В ГД внесут проект о расширении льгот по утильсбору автомобилей

Депутаты ЛДПР внесут проект о расширении льгот по утильсбору временно ввозимых автомобилей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект об освобождении от утилизационного сбора транспортных средств, которые ввозятся в Россию и хранятся на таможенных и свободных складах для переработки или хранения, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы выступила группа депутатов Госдумы от ЛДПР. Изменение предлагается внести в закон "Об отходах производства и потребления".
"Законопроектом предлагается дополнить перечень оснований для невзимания утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ситуациями помещения их под таможенную процедуру таможенного склада, свободного склада или переработки на таможенной территории", - сказано в пояснительной записке.
Как рассказал РИА Новости соавтор инициативы, депутат Госдумы Владимир Кошелев, законодательством предусмотрен ряд льготных таможенных процедур, которые позволяют компаниям импортировать товары без немедленной уплаты пошлин и налогов, к ним относятся: таможенный склад для хранения товаров без использования, переработка на таможенной территории для производства продукции с последующим реэкспортом и свободный склад для хранения и переработки.
"Однако в перечне случаев, когда утилизационный сбор платить не нужно, эти процедуры не указаны. В результате компании, ввозящие, например, шасси для последующей сборки машин на экспорт, вынуждены платить сбор сразу при ввозе. Это противоречит логике данных процедур, так как ввезенные товары сохраняют статус иностранных и не поступают в свободное обращение на российском рынке — то есть не используются по назначению и не должны утилизироваться в России. Кроме того, если товары в итоге будут вывезены (реэкспортированы), механизм возврата уплаченного утилизационного сбора не предусмотрен", - уточнил он.
По словам парламентария, принятие данной инициативы устранит правовое противоречие и восстановит изначальную экономическую целесообразность применения льготных таможенных процедур. Кроме того, по мнению Кошелева, это поддержит российские компании, занимающиеся промышленной сборкой и экспортом транспортных средств.
Он добавил, что федеральный бюджет не понесет потерь: если после хранения или переработки товары будут выпущены для продажи внутри России, утильсбор будет уплачен в полном объеме вместе со всеми остальными таможенными платежами.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯГосдумаЛДПР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала