МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы внесен в Госдуму полностью в электронном виде, сообщила пресс-служба кабмина. Правительство внесло в Госдуму проект трёхлетнего бюджета на 2026–2028 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Бюджетный пакет, как и годом ранее, внесён в нижнюю палату парламента полностью в электронном виде, что стало результатом работы по совершенствованию взаимодействия аппарата правительства и Государственной думы", - говорится в сообщении на сайте правительства. Отмечается, что в Государственную думу также направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов.
россия, рф, михаил мишустин, госдума
Экономика, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Госдума
10:46 29.09.2025
 
Проект бюджета на 2026-2028 годы внесли в Госдуму в электронном виде

В Госдуму внесли проект федерального бюджета на 2026-2028 годы в электронном виде

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы внесен в Госдуму полностью в электронном виде, сообщила пресс-служба кабмина.
Правительство внесло в Госдуму проект трёхлетнего бюджета на 2026–2028 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Бюджетный пакет, как и годом ранее, внесён в нижнюю палату парламента полностью в электронном виде, что стало результатом работы по совершенствованию взаимодействия аппарата правительства и Государственной думы", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Отмечается, что в Государственную думу также направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов.
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2026-2028 годы
