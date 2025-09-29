Проект бюджета на 2026-2028 годы внесли в Госдуму в электронном виде

https://1prime.ru/20250929/gd-862932203.html
Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы внесен в Госдуму полностью в электронном виде, сообщила пресс-служба кабмина. | 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы внесен в Госдуму полностью в электронном виде, сообщила пресс-служба кабмина. Правительство внесло в Госдуму проект трёхлетнего бюджета на 2026–2028 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Бюджетный пакет, как и годом ранее, внесён в нижнюю палату парламента полностью в электронном виде, что стало результатом работы по совершенствованию взаимодействия аппарата правительства и Государственной думы", - говорится в сообщении на сайте правительства. Отмечается, что в Государственную думу также направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов.
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы внесен в Госдуму полностью в электронном виде, сообщила пресс-служба кабмина.
Правительство внесло в Госдуму
проект трёхлетнего бюджета на 2026–2028 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"Бюджетный пакет, как и годом ранее, внесён в нижнюю палату парламента полностью в электронном виде, что стало результатом работы по совершенствованию взаимодействия аппарата правительства и Государственной думы", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Отмечается, что в Государственную думу также направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов.
