Проект бюджета на 2026-2028 годы внесли в Госдуму в электронном виде

2025-09-29T10:46+0300

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы внесен в Госдуму полностью в электронном виде, сообщила пресс-служба кабмина. Правительство внесло в Госдуму проект трёхлетнего бюджета на 2026–2028 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Бюджетный пакет, как и годом ранее, внесён в нижнюю палату парламента полностью в электронном виде, что стало результатом работы по совершенствованию взаимодействия аппарата правительства и Государственной думы", - говорится в сообщении на сайте правительства. Отмечается, что в Государственную думу также направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов.

