В Госдуме рассказали о нефтегазовых доходах бюджета в 2025 году
В Госдуме рассказали о нефтегазовых доходах бюджета в 2025 году
2025-09-29T14:18+0300
экономика
газ
рф
госдума
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2025 году ожидаются в объеме 8,65 триллиона рублей, или 4% к ВВП, а дополнительные нефтегазовые доходы – в 78,3 миллиарда, говорится во внесенных в Госдуму поправках к бюджету на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, документ опубликован в базе законопроектов нижней палаты парламента. "Нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2025 году ожидаются в сумме 8 653 898,6 миллиона рублей (4,0% к BBП), или на 336 477,9 миллиона рублей больше ранее прогнозировавшегося значения. Базовые нефтегазовые доходы оцениваются в сумме 8 575 574,4 млн рублей, что на 189 039,9 миллиона рублей меньше ранее прогнозировавшегося значения. Таким образом, дополнительные нефтегазовые доходы по итогам 2025 года составят порядка 78 324,3 миллиона рублей", - говорится в документе. Поясняется, что на изменение оценки поступлений нефтегазовых доходов оказало влияние уточнение структуры налоговой базы и финансовых показателей ряда проектов, изменение стоимости нефтепродуктов на внешних рынках, цен на природный газ и структуры его экспорта. В результате оценка нефтегазовых доходов сложилась незначительно выше суммы прогноза, учтенного в законе о бюджете РФ на 2025 год. "Ненефтегазовые доходы федерального бюджета в 2025 году оцениваются в объеме 27 908 326,8 миллиона рублей (12,8% к ВВП), что на 2 280 484,9 миллиона рублей меньше ранее прогнозировавшегося значения", - отмечается также в документе.
рф
