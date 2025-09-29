В ГД предложили включать отопление в домах раньше срока путем голосования

https://1prime.ru/20250929/gd-862954702.html
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев и Сангаджи Тарбаев направили обращение главе Минстроя Иреку Файзуллину с предложением включать отопление в домах раньше установленного срока путем голосования жителей через "Госуслуги", документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаем необходимым предоставить собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах возможность голосовать на портале "Госуслуги" за начало отопительного сезона в своих домах", - сказано в документе. Отмечается, что голосование может проводиться среди жителей, подключённых к одной ресурсоснабжающей организации; при поддержке большинства решение о включении отопления вступит в силу, и ресурсоснабжающая организация обязана будет подать тепло раньше нормативного срока. Также подчеркивается, что сейчас из-за закрепленных в постановлении правительства РФ №354 (О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов) нормативов начало отопительного сезона жители многоквартирных домов вынуждены ждать, пока среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не упадёт ниже 8 °C. "Такой формальный подход и не учитывает индивидуальные особенности восприятия холода и теплоэффективность конкретных домов. В результате в холодные осенние недели температура в жилых помещениях снижается до уровня, при котором граждане вынуждены пользоваться электрическими обогревателями и носить тёплую одежду дома до включения отопления", - поясняется в документе. По мнению авторов обращения, предлагаемый ими механизм позволит учитывать реальную потребность людей в отоплении, повысит комфорт граждан и снизит количество жалоб. Уточняется, что нормативный порог в 8°C и пятидневный период останется гарантией для тех, кто не участвует в голосовании: если жители не проголосуют за ранний запуск, отопление включится в соответствии с действующим постановлением правительства. "Просим Вас, уважаемый Ирек Энварович, оценить целесообразность реализации указанной инициативы и в случае вашей поддержки совместно с профильными органами исполнительной власти рассмотреть возможность внесения изменений в постановление правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 и иные нормативные акты, чтобы закрепить право жильцов многоквартирных домов голосовать за ранний запуск отопительного сезона на портале "Госуслуги", - говорится в документе.
