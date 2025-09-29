https://1prime.ru/20250929/gd-862958034.html

Совет Госдумы поддержал рассмотрение проекта бюджета в первом чтении

Совет Госдумы поддержал рассмотрение проекта бюджета в первом чтении - 29.09.2025, ПРАЙМ

Совет Госдумы поддержал рассмотрение проекта бюджета в первом чтении

Совет Госдумы поддержал предложение думского комитета по бюджету и налогам рассмотреть законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период... | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T16:32+0300

2025-09-29T16:32+0300

2025-09-29T16:32+0300

экономика

россия

финансы

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75726/74/757267479_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_78c4ccb66ff631a18b06e4f7c11823bf.jpg

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Совет Госдумы поддержал предложение думского комитета по бюджету и налогам рассмотреть законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов в первом чтении 22 октября, сообщила пресс-служба Госдумы. "Совет ГД поддержал предложение комитета ГД по бюджету и налогам рассмотреть проект бюджета в первом чтении 22 октября", - говорится в сообщении. Отмечается, что Совет Госдумы также поддержал предложение рассмотреть в первом чтении поправки в бюджет 2025 года 15 октября.

https://1prime.ru/20250929/sotsfond-862949305.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, госдума