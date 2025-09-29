https://1prime.ru/20250929/gd-862958034.html
Совет Госдумы поддержал рассмотрение проекта бюджета в первом чтении
Совет Госдумы поддержал рассмотрение проекта бюджета в первом чтении - 29.09.2025, ПРАЙМ
Совет Госдумы поддержал рассмотрение проекта бюджета в первом чтении
Совет Госдумы поддержал предложение думского комитета по бюджету и налогам рассмотреть законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T16:32+0300
2025-09-29T16:32+0300
2025-09-29T16:32+0300
экономика
россия
финансы
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75726/74/757267479_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_78c4ccb66ff631a18b06e4f7c11823bf.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Совет Госдумы поддержал предложение думского комитета по бюджету и налогам рассмотреть законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов в первом чтении 22 октября, сообщила пресс-служба Госдумы. "Совет ГД поддержал предложение комитета ГД по бюджету и налогам рассмотреть проект бюджета в первом чтении 22 октября", - говорится в сообщении. Отмечается, что Совет Госдумы также поддержал предложение рассмотреть в первом чтении поправки в бюджет 2025 года 15 октября.
https://1prime.ru/20250929/sotsfond-862949305.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75726/74/757267479_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_43f9f41c8dca1ccda79003dd9ce30c0b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, госдума
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Госдума
Совет Госдумы поддержал рассмотрение проекта бюджета в первом чтении
Совет Госдумы поддержал рассмотрение проекта бюджета 2026 года 22 октября
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Совет Госдумы поддержал предложение думского комитета по бюджету и налогам рассмотреть законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов в первом чтении 22 октября, сообщила пресс-служба Госдумы.
"Совет ГД поддержал предложение комитета ГД по бюджету и налогам рассмотреть проект бюджета в первом чтении 22 октября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Совет Госдумы также поддержал предложение рассмотреть в первом чтении поправки в бюджет 2025 года 15 октября.
Правительство внесло в Госдуму законопроект о бюджете Соцфонда