В России назвали верхний предел госдолга на 2027 год
В России назвали верхний предел госдолга на 2027 год
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Верхний предел государственного внешнего долга РФ на 1 января 2027 года запланирован на уровне 66,8 миллиарда долларов, или 59,1 миллиард евро, говорится в материалах к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы. "Верхний предел государственного внешнего долга Российской Федерации на 1 января 2027 года в сумме 66,8 млрд. долларов США, или 59,1 млрд. евро", - говорится в документе. При этом верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2027 года в сумме 37,44 триллиона рублей, отмечается там.
12:59 29.09.2025
 
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Верхний предел государственного внешнего долга РФ на 1 января 2027 года запланирован на уровне 66,8 миллиарда долларов, или 59,1 миллиард евро, говорится в материалах к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы.
"Верхний предел государственного внешнего долга Российской Федерации на 1 января 2027 года в сумме 66,8 млрд. долларов США, или 59,1 млрд. евро", - говорится в документе.
При этом верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2027 года в сумме 37,44 триллиона рублей, отмечается там.
