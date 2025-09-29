Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума рассмотрит бюджетный пакет в первом чтении 22 октября - 29.09.2025
Госдума рассмотрит бюджетный пакет в первом чтении 22 октября
Госдума рассмотрит бюджетный пакет в первом чтении 22 октября - 29.09.2025, ПРАЙМ
Госдума рассмотрит бюджетный пакет в первом чтении 22 октября
Бюджетный пакет, внесенный правительством в понедельник в Госдуму, планируется вынести на рассмотрение нижней палаты парламента в первом чтении 22 октября, а... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T12:04+0300
2025-09-29T12:04+0300
экономика
россия
андрей макаров
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/83810/09/838100954_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4f5371c4305045573504fee04ade74b2.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Бюджетный пакет, внесенный правительством в понедельник в Госдуму, планируется вынести на рассмотрение нижней палаты парламента в первом чтении 22 октября, а поправки в федеральный бюджет текущего года - 15 октября, сообщил журналистам председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. "Буду рекомендовать внести на рассмотрение совета Государственной думы дату рассмотрения бюджета, бюджетообразующего пакета в первом чтении. Поправки к законопроекту о бюджете 2025 года на 15 октября, а рассмотрением в первом чтении всего бюджетного пакета – на 22 октября", - сказал Макаров.
россия, андрей макаров, госдума
Экономика, РОССИЯ, Андрей Макаров, Госдума
12:04 29.09.2025
 
Госдума рассмотрит бюджетный пакет в первом чтении 22 октября

Бюджетный пакет в первом чтении рассмотрят 22 октября

© РИА Новости . Максим Блинов
Госдума
Госдума. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Бюджетный пакет, внесенный правительством в понедельник в Госдуму, планируется вынести на рассмотрение нижней палаты парламента в первом чтении 22 октября, а поправки в федеральный бюджет текущего года - 15 октября, сообщил журналистам председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
"Буду рекомендовать внести на рассмотрение совета Государственной думы дату рассмотрения бюджета, бюджетообразующего пакета в первом чтении. Поправки к законопроекту о бюджете 2025 года на 15 октября, а рассмотрением в первом чтении всего бюджетного пакета – на 22 октября", - сказал Макаров.
ЭкономикаРОССИЯАндрей МакаровГосдума
 
 
