Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума усилит контроль за расходованием бюджетных средств - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250929/gosduma--862947842.html
Госдума усилит контроль за расходованием бюджетных средств
Госдума усилит контроль за расходованием бюджетных средств - 29.09.2025, ПРАЙМ
Госдума усилит контроль за расходованием бюджетных средств
Госдума намерена обеспечить в полном объеме финансирование в федеральном бюджете на 2026-2028 годы всех ключевых направлений, а также усилить контроль... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T13:34+0300
2025-09-29T13:34+0300
экономика
финансы
рф
андрей макаров
госдума
дума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2c58ae9394c28fe8989cb3a1efa94fc3.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Госдума намерена обеспечить в полном объеме финансирование в федеральном бюджете на 2026-2028 годы всех ключевых направлений, а также усилить контроль эффективности расходования бюджетных средств, заявил журналистам председатель комитета госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. "В ходе работы над бюджетом нам предстоит проверить наличие финансового обеспечения в полном объеме всех ключевых направлений. В первую очередь это безусловное выполнение социальных обязательств государства, обеспечение обороны и безопасности страны, в том числе поддержка участников СВО и их семей, достижение определенных президентом национальных целей развития до 2030 года и реализация национальных проектов. Наша задача не только предусмотреть их финансирование, но и усилить механизмы контроля эффективности расходования бюджетных средств", - сказал Макаров. Бюджетный комитет, по словам его председателя, начнет рассмотрение бюджетного пакета с рассмотрения прогноза социально-экономического развития РФ, основных параметров федерального бюджета, основных направлений бюджетной и таможенно-тарифной политики на ближайшие три года, а также поправок в бюджет 2025 года. "Первое заседание комитета состоится 13 октября. После этого будут подробно рассмотрены все госпрограммы, все разделы и подразделы бюджета", - сообщил Макаров. В обсуждении примут участие профильные комитеты Госдумы и комитеты-соисполнители, ответственные министерства и ведомства, эксперты. Все заседания бюджетного комитета будут транслироваться в интернете, подчеркнул Макаров. Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы и остальные законопроекты бюджетного пакета комитет предлагает совету Думы рассмотреть на пленарном заседании в первом чтении 22 октября, а рассмотрение поправок в бюджет 2025 года - 15 октября, отметил Макаров.
https://1prime.ru/20250929/pravitelstvo--862945765.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_e0446c4825fef812df352fb46a46519a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, рф, андрей макаров, госдума, дума
Экономика, Финансы, РФ, Андрей Макаров, Госдума, Дума
13:34 29.09.2025
 
Госдума усилит контроль за расходованием бюджетных средств

Госдума намерена усилить контроль за расходованием бюджетных средств

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Госдума намерена обеспечить в полном объеме финансирование в федеральном бюджете на 2026-2028 годы всех ключевых направлений, а также усилить контроль эффективности расходования бюджетных средств, заявил журналистам председатель комитета госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
"В ходе работы над бюджетом нам предстоит проверить наличие финансового обеспечения в полном объеме всех ключевых направлений. В первую очередь это безусловное выполнение социальных обязательств государства, обеспечение обороны и безопасности страны, в том числе поддержка участников СВО и их семей, достижение определенных президентом национальных целей развития до 2030 года и реализация национальных проектов. Наша задача не только предусмотреть их финансирование, но и усилить механизмы контроля эффективности расходования бюджетных средств", - сказал Макаров.
Бюджетный комитет, по словам его председателя, начнет рассмотрение бюджетного пакета с рассмотрения прогноза социально-экономического развития РФ, основных параметров федерального бюджета, основных направлений бюджетной и таможенно-тарифной политики на ближайшие три года, а также поправок в бюджет 2025 года. "Первое заседание комитета состоится 13 октября. После этого будут подробно рассмотрены все госпрограммы, все разделы и подразделы бюджета", - сообщил Макаров.
В обсуждении примут участие профильные комитеты Госдумы и комитеты-соисполнители, ответственные министерства и ведомства, эксперты. Все заседания бюджетного комитета будут транслироваться в интернете, подчеркнул Макаров.
Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы и остальные законопроекты бюджетного пакета комитет предлагает совету Думы рассмотреть на пленарном заседании в первом чтении 22 октября, а рассмотрение поправок в бюджет 2025 года - 15 октября, отметил Макаров.
Дума
Правительство внесло в Госдуму проект о повышении МРОТ
12:56
 
ЭкономикаФинансыРФАндрей МакаровГосдумаДума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала