Госдума усилит контроль за расходованием бюджетных средств

Госдума намерена усилить контроль за расходованием бюджетных средств
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Госдума намерена обеспечить в полном объеме финансирование в федеральном бюджете на 2026-2028 годы всех ключевых направлений, а также усилить контроль эффективности расходования бюджетных средств, заявил журналистам председатель комитета госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
"В ходе работы над бюджетом нам предстоит проверить наличие финансового обеспечения в полном объеме всех ключевых направлений. В первую очередь это безусловное выполнение социальных обязательств государства, обеспечение обороны и безопасности страны, в том числе поддержка участников СВО и их семей, достижение определенных президентом национальных целей развития до 2030 года и реализация национальных проектов. Наша задача не только предусмотреть их финансирование, но и усилить механизмы контроля эффективности расходования бюджетных средств", - сказал Макаров.
Бюджетный комитет, по словам его председателя, начнет рассмотрение бюджетного пакета с рассмотрения прогноза социально-экономического развития РФ, основных параметров федерального бюджета, основных направлений бюджетной и таможенно-тарифной политики на ближайшие три года, а также поправок в бюджет 2025 года. "Первое заседание комитета состоится 13 октября. После этого будут подробно рассмотрены все госпрограммы, все разделы и подразделы бюджета", - сообщил Макаров.
В обсуждении примут участие профильные комитеты Госдумы и комитеты-соисполнители, ответственные министерства и ведомства, эксперты. Все заседания бюджетного комитета будут транслироваться в интернете, подчеркнул Макаров.
Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы и остальные законопроекты бюджетного пакета комитет предлагает совету Думы рассмотреть на пленарном заседании в первом чтении 22 октября, а рассмотрение поправок в бюджет 2025 года - 15 октября, отметил Макаров.