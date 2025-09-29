https://1prime.ru/20250929/gosduma-862955553.html

В Госдуму внесли проект об отмене социальной пенсии для мигрантов

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается отменить назначение социальной пенсии по старости для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ, документ доступен в думской электронной базе. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы. "Законопроектом предлагается отменить возможность получения социальной пенсии иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке. В документе отмечается, что согласно действующему законодательству право на социальную пенсию имеют в том числе иностранные граждане и лица без гражданства, которые постоянно проживают в России не менее 15 лет и имеют вид на жительство, а также достигли возраста 70 лет для мужчин и 65 лет для женщин. Кроме того, российским законодательством предусматриваются федеральная и региональная социальные доплаты к пенсии. "Российская Федерация является привлекательной страной для многих иностранцев, в том числе и благодаря возможности получения российской пенсии. Вместе с тем, соотношение средней назначенной пенсии к среднему размеру зарплаты в России на уровне – около 28%, то есть, в настоящее время пенсия позволяет компенсировать менее трети зарплаты, что говорит о ее крайне низких размерах по всей стране", - подчеркивается в пояснительной записке. По мнению авторов инициативы, данная мера направлена на защиту пенсионной системы от необоснованных социальных обязательств, а также на снижение бюджетной нагрузки и восстановление доверия к принципу: "Пенсия — результат участия в жизни государства, а не формального присутствия".

