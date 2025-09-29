https://1prime.ru/20250929/gosduma-862955553.html
В Госдуму внесли проект об отмене социальной пенсии для мигрантов
В Госдуму внесли проект об отмене социальной пенсии для мигрантов - 29.09.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект об отмене социальной пенсии для мигрантов
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается отменить назначение социальной пенсии по старости для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T16:05+0300
2025-09-29T16:05+0300
2025-09-29T16:05+0300
экономика
россия
общество
рф
леонид слуцкий
госдума
лдпр
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75726/74/757267479_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_78c4ccb66ff631a18b06e4f7c11823bf.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается отменить назначение социальной пенсии по старости для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ, документ доступен в думской электронной базе. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы. "Законопроектом предлагается отменить возможность получения социальной пенсии иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке. В документе отмечается, что согласно действующему законодательству право на социальную пенсию имеют в том числе иностранные граждане и лица без гражданства, которые постоянно проживают в России не менее 15 лет и имеют вид на жительство, а также достигли возраста 70 лет для мужчин и 65 лет для женщин. Кроме того, российским законодательством предусматриваются федеральная и региональная социальные доплаты к пенсии. "Российская Федерация является привлекательной страной для многих иностранцев, в том числе и благодаря возможности получения российской пенсии. Вместе с тем, соотношение средней назначенной пенсии к среднему размеру зарплаты в России на уровне – около 28%, то есть, в настоящее время пенсия позволяет компенсировать менее трети зарплаты, что говорит о ее крайне низких размерах по всей стране", - подчеркивается в пояснительной записке. По мнению авторов инициативы, данная мера направлена на защиту пенсионной системы от необоснованных социальных обязательств, а также на снижение бюджетной нагрузки и восстановление доверия к принципу: "Пенсия — результат участия в жизни государства, а не формального присутствия".
https://1prime.ru/20250929/pensii--862934108.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75726/74/757267479_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_43f9f41c8dca1ccda79003dd9ce30c0b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, леонид слуцкий, госдума, лдпр
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, Леонид Слуцкий, Госдума, ЛДПР
В Госдуму внесли проект об отмене социальной пенсии для мигрантов
В Госдуму внесли проект об отмене социальной пенсии по старости для мигрантов
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается отменить назначение социальной пенсии по старости для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы
от фракции ЛДПР
во главе с лидером партии Леонидом Слуцким
и сенаторы.
"Законопроектом предлагается отменить возможность получения социальной пенсии иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что согласно действующему законодательству право на социальную пенсию имеют в том числе иностранные граждане и лица без гражданства, которые постоянно проживают в России не менее 15 лет и имеют вид на жительство, а также достигли возраста 70 лет для мужчин и 65 лет для женщин. Кроме того, российским законодательством предусматриваются федеральная и региональная социальные доплаты к пенсии.
"Российская Федерация является привлекательной страной для многих иностранцев, в том числе и благодаря возможности получения российской пенсии. Вместе с тем, соотношение средней назначенной пенсии к среднему размеру зарплаты в России на уровне – около 28%, то есть, в настоящее время пенсия позволяет компенсировать менее трети зарплаты, что говорит о ее крайне низких размерах по всей стране", - подчеркивается в пояснительной записке.
По мнению авторов инициативы, данная мера направлена на защиту пенсионной системы от необоснованных социальных обязательств, а также на снижение бюджетной нагрузки и восстановление доверия к принципу: "Пенсия — результат участия в жизни государства, а не формального присутствия".
В России вырастет средний размер социальных пенсий