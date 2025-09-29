https://1prime.ru/20250929/indeks-862934245.html

В России проиндексируют социальные выплаты

2025-09-29T11:03+0300

экономика

минтруд

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Социальные выплаты проиндексируют на 6,8% с 1 февраля 2026 года, говорится в сообщении Минтруда. "Социальные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля на уровень фактической инфляции. По прогнозу, он составит 6,8%", - сказано в сообщении.

