В России проиндексируют социальные выплаты
В России проиндексируют социальные выплаты
2025-09-29T11:03+0300
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Социальные выплаты проиндексируют на 6,8% с 1 февраля 2026 года, говорится в сообщении Минтруда. "Социальные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля на уровень фактической инфляции. По прогнозу, он составит 6,8%", - сказано в сообщении.
"Социальные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля на уровень фактической инфляции. По прогнозу, он составит 6,8%", - сказано в сообщении.
