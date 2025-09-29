Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выплаты ветеранам, ветеранам и Героям России проиндексируют с 1 февраля - 29.09.2025
Выплаты ветеранам, ветеранам и Героям России проиндексируют с 1 февраля
2025-09-29T11:17+0300
2025-09-29T11:17+0300
экономика
общество
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Выплаты инвалидам, ветеранам, Героям России и другие меры поддержки будут проиндексированы с 1 февраля 2026 года по уровню инфляции, говорится в сообщении Минтруда. "Также с 1 февраля, по уровню фактической инфляции, будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты гражданам с инвалидностью, ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России, Матерям-Героиням, пособия для пострадавших от радиации и другие меры поддержки", - сказано в сообщении.
2025
общество
Экономика, Общество
11:17 29.09.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Денежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Выплаты инвалидам, ветеранам, Героям России и другие меры поддержки будут проиндексированы с 1 февраля 2026 года по уровню инфляции, говорится в сообщении Минтруда.
"Также с 1 февраля, по уровню фактической инфляции, будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты гражданам с инвалидностью, ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России, Матерям-Героиням, пособия для пострадавших от радиации и другие меры поддержки", - сказано в сообщении.
В России увеличится маткапитал на второго ребенка
В России увеличится маткапитал на второго ребенка
Экономика, Общество
 
 
