Выплаты ветеранам, ветеранам и Героям России проиндексируют с 1 февраля

2025-09-29T11:17+0300

2025-09-29T11:17+0300

2025-09-29T11:17+0300

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Выплаты инвалидам, ветеранам, Героям России и другие меры поддержки будут проиндексированы с 1 февраля 2026 года по уровню инфляции, говорится в сообщении Минтруда. "Также с 1 февраля, по уровню фактической инфляции, будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты гражданам с инвалидностью, ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России, Матерям-Героиням, пособия для пострадавших от радиации и другие меры поддержки", - сказано в сообщении.

