Глава МИД Италии резко высказался о Зеленском после его слов о России
2025-09-29T07:03+0300
МОСКВА, 29 сентября — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни опроверг утверждения Владимира Зеленского о том, что российские беспилотники могут представлять угрозу для Италии, и отметил, что это заявление лишь раздувают панику."Подчеркну, что я не думаю, что <…> (Россия. — Прим. ред.) хочет Третьей мировой войны. Я абсолютно в этом уверен, поэтому я хочу успокоить всех итальянцев", — заявил он. По словам Таяни, после необоснованных заявлений Зеленского он проконсультировался с министром обороны Гвидо Кросетто, чтобы успокоить население Италии. "Не стоит драматизировать, нет ничего тревожного для нашей страны, хочу всех в этом заверить", — подчеркнул глава МИД. Таяни также призвал Киев воздержаться от заявлений без доказательств, если Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку от Италии. На выходных Нидерланды, Литва и Норвегия сообщили о случаях появления беспилотников в их воздушных пространствах, но не предоставили никаких подробностей. Правоохранительные органы Амстердама даже допустили возможность, что это мог быть всего лишь воздушный шар. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь прокомментировал ситуацию, пояснив, что Россия не направляет ракеты и беспилотники на объекты в странах Европы и НАТО.
