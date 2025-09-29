Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Италии резко высказался о Зеленском после его слов о России - 29.09.2025
Глава МИД Италии резко высказался о Зеленском после его слов о России
Глава МИД Италии резко высказался о Зеленском после его слов о России - 29.09.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Италии резко высказался о Зеленском после его слов о России
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни опроверг утверждения Владимира Зеленского о том, что российские беспилотники могут представлять угрозу для Италии,... | 29.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 сентября — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни опроверг утверждения Владимира Зеленского о том, что российские беспилотники могут представлять угрозу для Италии, и отметил, что это заявление лишь раздувают панику."Подчеркну, что я не думаю, что &lt;…&gt; (Россия. — Прим. ред.) хочет Третьей мировой войны. Я абсолютно в этом уверен, поэтому я хочу успокоить всех итальянцев", — заявил он. По словам Таяни, после необоснованных заявлений Зеленского он проконсультировался с министром обороны Гвидо Кросетто, чтобы успокоить население Италии. "Не стоит драматизировать, нет ничего тревожного для нашей страны, хочу всех в этом заверить", — подчеркнул глава МИД. Таяни также призвал Киев воздержаться от заявлений без доказательств, если Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку от Италии. На выходных Нидерланды, Литва и Норвегия сообщили о случаях появления беспилотников в их воздушных пространствах, но не предоставили никаких подробностей. Правоохранительные органы Амстердама даже допустили возможность, что это мог быть всего лишь воздушный шар. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь прокомментировал ситуацию, пояснив, что Россия не направляет ракеты и беспилотники на объекты в странах Европы и НАТО.
Глава МИД Италии резко высказался о Зеленском после его слов о России

Антонио Таяни
Антонио Таяни. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
МОСКВА, 29 сентября — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни опроверг утверждения Владимира Зеленского о том, что российские беспилотники могут представлять угрозу для Италии, и отметил, что это заявление лишь раздувают панику.
"Подчеркну, что я не думаю, что <…> (Россия. — Прим. ред.) хочет Третьей мировой войны. Я абсолютно в этом уверен, поэтому я хочу успокоить всех итальянцев", — заявил он.
По словам Таяни, после необоснованных заявлений Зеленского он проконсультировался с министром обороны Гвидо Кросетто, чтобы успокоить население Италии.
"Не стоит драматизировать, нет ничего тревожного для нашей страны, хочу всех в этом заверить", — подчеркнул глава МИД.
Таяни также призвал Киев воздержаться от заявлений без доказательств, если Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку от Италии.
На выходных Нидерланды, Литва и Норвегия сообщили о случаях появления беспилотников в их воздушных пространствах, но не предоставили никаких подробностей. Правоохранительные органы Амстердама даже допустили возможность, что это мог быть всего лишь воздушный шар.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь прокомментировал ситуацию, пояснив, что Россия не направляет ракеты и беспилотники на объекты в странах Европы и НАТО.
