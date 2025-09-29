https://1prime.ru/20250929/janao-862920649.html

ЯНАО и ХМАО возглавили рейтинг регионов России по доступности ипотеки

МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа возглавили рейтинг регионов России по доступности ипотеки, замыкают список Севастополь и Крым, свидетельствует исследование РИА Новости. СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМОВ ВЫДАЧИ ИПОТЕКИ Вторая половина 2024 года и начало 2025 года стали для рынка ипотеки сложным периодом после нескольких лет рекордного роста. За 12 месяцев (с 1 августа 2024 по 1 августа 2025 года) было выдано 854 тысячи ипотечных кредитов, что в два раза меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Общий объем выдачи ипотеки в денежном выражении также значительно сократился - с 7,3 триллиона рублей за предыдущий период до 3,5 триллионов рублей за отчетный период. Таким образом, ужесточение денежно-кредитной политики Банка России во второй половине 2024 года, отмена большинства льготных программ с середины 2024 года, а также высокая стоимость квадратного метра жилья привели к заметному снижению объемов выдачи ипотеки. Вместе с тем ситуация в сфере жилой недвижимости в отдельных регионах достаточно сильно отличается от среднероссийской, поэтому для оценки региональных различий доступности покупки жилья в ипотеку семьями эксперты РИА Новости провели очередное ежегодное исследование и составили рейтинг, в котором отражено, какая доля семей, имеющих официальную зарплату одного или двух работающих, может позволить себе приобрести обычную двухкомнатную квартиру, взяв ипотечный кредит на рыночных условиях. Как показали результаты рейтинга, параметры доступности очень дифференцированы в региональном разрезе. Как показали результаты исследования, по рыночной ставке по состоянию на август 2025 года ипотеку могут позволить себе 16,1% семей. Это несколько выше, чем в 2024 году (13,4%), но значительно ниже, чем в предыдущие годы, когда работала программа господдержки, а рыночные ставки были существенно меньше. Так, с 2018 по 2023 годы доля семей, которым доступна ипотека, колебалась в диапазоне 25%-33%. Снижение доступности в 2024 и 2025 годах, как уже упоминалось выше, стало следствием сильного ужесточения ДКП Банком России, тогда как небольшой рост в текущем периоде по сравнению с прошлым годом обусловлен более быстрым ростом зарплат по сравнению с динамикой цен на квадратный метр. ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА Лидером по доступности ипотеки на рыночных условиях в исследовании 2025 года стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе ипотеку на рыночных условиях на квартиру в 60 квадратных метров могут позволить себе 47,1% семей. На втором и третьем местах по доступности ипотеки находятся Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Чукотский автономный округ, где доля таких семей составила 44,3% и 42% соответственно. Достаточно высокую доступность ипотеки показали Мурманская область, Ненецкий автономный округ и Магаданская область, где доля семей, которым доступна ипотека, превышает 35%, а также Республика Коми с долей немногим выше 30%. В целом эксперты отмечают, что в этих регионах доступность покупки жилья в ипотеку по рыночной ставке находится на относительно высоком уровне, а лидерство северных регионов закономерно – высокие заплаты и большой объем жилого фонда определяют относительно невысокие цены на недвижимость. Помимо озвученных выше семи регионов еще в пяти регионах доля семей, для которых доступна покупка жилья в ипотеку по рыночным условиям, превышает 25%, а еще в 33 регионах находится в диапазоне 15-25%. Вместе с тем в 16 регионах менее 10% семей могут приобрести 60-метровую квартиру, используя ипотечный заем на рыночных условиях. В четырех из них доля таких семей не превышает 5%. Замыкают рейтинг Севастополь, Крым, Дагестан и Алтай. РАЗМЕР ПЛАТЕЖА Эксперты РИА Новости также рассчитали размер ежемесячного ипотечного платежа в каждом из регионов. Лидером по абсолютному размеру ежемесячного платежа по ипотеке предсказуемо стала Москва, где цены на жилье самые высокие среди регионов. В столице ежемесячный платеж за квартиру в 60 квадратных метров составляет 249 тысяч рублей, что эквивалентно 2,3 чистой медианной зарплаты во втором квартале 2025 года. На втором месте расположился Санкт-Петербург, где ежемесячный платеж достигает 171 тысячи рублей. Замыкает первую тройку по размеру ипотечного платежа Севастополь с результатом в 132 тысячи рублей. Еще в 12 регионах ежемесячный ипотечный платеж находится в диапазоне 100-130 тысяч рублей. КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ Расчет выполнен экспертами РИА Новости по данным Центробанка, Росстата и СберИндекса. В качестве индикатора доступности ипотеки в рейтинге выступает доля семей, которые могут вносить ежемесячный платёж по ипотечному кредиту и осуществлять повседневные расходы. Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе. Размер кредита рассчитан для квартиры площадью 60 квадратных метров в своём регионе при первоначальном взносе в 30%. Семейные доходы от трудовой деятельности учитывали выплату НДФЛ и скорректированы в соответствии с региональным прожиточным минимумом на каждого члена семьи. Предполагалось, что 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идёт на выплату ипотеки, 30% – на прочие расходы. Анализ проведён независимо для девяти типов состава семьи. Результирующая доля определена как средневзвешенное значение из этих девяти типов. Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу. Средние цены на квартиры на вторичном рынке, сроки кредита и процентные ставки брались индивидуально для каждого региона. Процентная ставка по ипотеке и цены на жилье соответствуют августу 2025 года.

