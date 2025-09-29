Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Канаде из-за сбоя в работе терминалов приостановили работу аэропортов - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250929/kanada-862922280.html
В Канаде из-за сбоя в работе терминалов приостановили работу аэропортов
В Канаде из-за сбоя в работе терминалов приостановили работу аэропортов - 29.09.2025, ПРАЙМ
В Канаде из-за сбоя в работе терминалов приостановили работу аэропортов
Сбой в работе терминалов саморегистрации погранслужбы Канады (CBSA) привел к остановке работы аэропортов в государстве, сообщил телеканал CTV. | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T03:51+0300
2025-09-29T03:51+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862922280.jpg?1759107107
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Сбой в работе терминалов саморегистрации погранслужбы Канады (CBSA) привел к остановке работы аэропортов в государстве, сообщил телеканал CTV. "Сотни, если не тысячи, пассажиров застряли в самолетах или сталкиваются с длительным ожиданием в многочисленных аэропортах по всей стране из-за сбоя в работе терминалов саморегистрации CBSA", - говорится в материале канала. В то же время в погранслужбе страны заявили, что уведомлены о неисправности и работают над исправлением сбоя.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика
Бизнес, Экономика, Мировая экономика
03:51 29.09.2025
 
В Канаде из-за сбоя в работе терминалов приостановили работу аэропортов

CTV: в Канаде из-за сбоя в работе аэропортов остановили работу

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Сбой в работе терминалов саморегистрации погранслужбы Канады (CBSA) привел к остановке работы аэропортов в государстве, сообщил телеканал CTV.
"Сотни, если не тысячи, пассажиров застряли в самолетах или сталкиваются с длительным ожиданием в многочисленных аэропортах по всей стране из-за сбоя в работе терминалов саморегистрации CBSA", - говорится в материале канала.
В то же время в погранслужбе страны заявили, что уведомлены о неисправности и работают над исправлением сбоя.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала