В Канаде из-за сбоя в работе терминалов приостановили работу аэропортов
В Канаде из-за сбоя в работе терминалов приостановили работу аэропортов - 29.09.2025, ПРАЙМ
В Канаде из-за сбоя в работе терминалов приостановили работу аэропортов
29.09.2025 Сбой в работе терминалов саморегистрации погранслужбы Канады (CBSA) привел к остановке работы аэропортов в государстве, сообщил телеканал CTV.
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Сбой в работе терминалов саморегистрации погранслужбы Канады (CBSA) привел к остановке работы аэропортов в государстве, сообщил телеканал CTV.
"Сотни, если не тысячи, пассажиров застряли в самолетах или сталкиваются с длительным ожиданием в многочисленных аэропортах по всей стране из-за сбоя в работе терминалов саморегистрации CBSA", - говорится в материале канала.
В то же время в погранслужбе страны заявили, что уведомлены о неисправности и работают над исправлением сбоя.
