В России с 1 февраля проиндексируют маткапитал на первого ребенка
В России с 1 февраля проиндексируют маткапитал на первого ребенка
Материнский капитал составит 737,2 тысячи рублей на первого ребенка с 1 февраля 2026 года, сообщило министерство труда РФ. | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T11:07+0300
2025-09-29T11:07+0300
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Материнский капитал составит 737,2 тысячи рублей на первого ребенка с 1 февраля 2026 года, сообщило министерство труда РФ. "Социальные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля на уровень фактической инфляции. По прогнозу, он составит 6,8%. В результате материнский капитал увеличится до 974,1 тысячи рублей на второго, если у семьи нет маткапитала на первенца, до 737,2 тысячи рублей на первого ребенка, единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей", - говорится в сообщении.
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ
11:07 29.09.2025
 
В России с 1 февраля проиндексируют маткапитал на первого ребенка

Материнский капитал составит 737,2 тысячи рублей на первого ребенка

Лавандовые поля в Крыму
Лавандовые поля в Крыму
Лавандовые поля в Крыму. Архивное фото
© Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Материнский капитал составит 737,2 тысячи рублей на первого ребенка с 1 февраля 2026 года, сообщило министерство труда РФ.
"Социальные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля на уровень фактической инфляции. По прогнозу, он составит 6,8%. В результате материнский капитал увеличится до 974,1 тысячи рублей на второго, если у семьи нет маткапитала на первенца, до 737,2 тысячи рублей на первого ребенка, единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей", - говорится в сообщении.
