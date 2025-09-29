https://1prime.ru/20250929/kapital--862934613.html
В России с 1 февраля проиндексируют маткапитал на первого ребенка
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Материнский капитал составит 737,2 тысячи рублей на первого ребенка с 1 февраля 2026 года, сообщило министерство труда РФ. "Социальные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля на уровень фактической инфляции. По прогнозу, он составит 6,8%. В результате материнский капитал увеличится до 974,1 тысячи рублей на второго, если у семьи нет маткапитала на первенца, до 737,2 тысячи рублей на первого ребенка, единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей", - говорится в сообщении.
