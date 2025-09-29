Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Используйте возможность": Келлог резко высказался об ударах вглубь России
"Используйте возможность": Келлог резко высказался об ударах вглубь России
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием, заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью телеканалу Fox New."Я думаю, принимая во внимание то, что он сказал, и то, что сказали вице-президент (Джей Ди. — Прим. Ред.) Вэнс и госсекретарь (Марко. —Прим. Ред.) Рубио, ответ: да", — сказал он, отвечая на вопрос ведущей о том, получал ли Киев соответствующее разрешение от администрации Белого дома.Спецпосланник добавил, что в России "нет неприкосновенных мест". Тем не менее, Келлог не уточнил, идет ли речь об ударах американским оружием. При этом он предположил, что просьба Владимира Зеленского о передаче Киеву дальнобойных ракет Tomahawk может быть связана именно с этим.Как сообщала в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США и в Киеве, Трамп на встрече с Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по территории России, но не дал прямых обязательств о пересмотре текущих ограничений. На встрече украинская сторона также подняла вопрос о поставкахкрылатых ракет Tomahawk с дальностью до 1500 километров. Администрация СШАрассматривает такую возможность, включая альтернативу в виде дополнительныхракет ATACMS. Вэнс, комментируя ситуацию, переложил ответственность за принятиесоответствующего решения на главу государства.
07:57 29.09.2025
 
"Используйте возможность": Келлог резко высказался об ударах вглубь России

© Фото : Офис президента УкраиныКит Келлог
Кит Келлог. Архивное фото
© Фото : Офис президента Украины
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием, заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью телеканалу Fox New.

"Я думаю, принимая во внимание то, что он сказал, и то, что сказали вице-президент (Джей Ди. — Прим. Ред.) Вэнс и госсекретарь (Марко. —Прим. Ред.) Рубио, ответ: да", — сказал он, отвечая на вопрос ведущей о том, получал ли Киев соответствующее разрешение от администрации Белого дома.
Спецпосланник добавил, что в России "нет неприкосновенных мест". Тем не менее, Келлог не уточнил, идет ли речь об ударах американским оружием. При этом он предположил, что просьба Владимира Зеленского о передаче Киеву дальнобойных ракет Tomahawk может быть связана именно с этим.
Как сообщала в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США и в Киеве, Трамп на встрече с Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по территории России, но не дал прямых обязательств о пересмотре текущих ограничений.
На встрече украинская сторона также подняла вопрос о поставкахкрылатых ракет Tomahawk с дальностью до 1500 километров. Администрация СШАрассматривает такую возможность, включая альтернативу в виде дополнительныхракет ATACMS. Вэнс, комментируя ситуацию, переложил ответственность за принятиесоответствующего решения на главу государства. ​
 
