https://1prime.ru/20250929/kellog-862925126.html

"Используйте возможность": Келлог резко высказался об ударах вглубь России

"Используйте возможность": Келлог резко высказался об ударах вглубь России - 29.09.2025, ПРАЙМ

"Используйте возможность": Келлог резко высказался об ударах вглубь России

Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием, заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью... | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T07:57+0300

2025-09-29T07:57+0300

2025-09-29T07:57+0300

россия

киев

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

кит келлог

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0f/862306858_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_fb18f9b9b35dba6bba146ac61d553e2f.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием, заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью телеканалу Fox New."Я думаю, принимая во внимание то, что он сказал, и то, что сказали вице-президент (Джей Ди. — Прим. Ред.) Вэнс и госсекретарь (Марко. —Прим. Ред.) Рубио, ответ: да", — сказал он, отвечая на вопрос ведущей о том, получал ли Киев соответствующее разрешение от администрации Белого дома.Спецпосланник добавил, что в России "нет неприкосновенных мест". Тем не менее, Келлог не уточнил, идет ли речь об ударах американским оружием. При этом он предположил, что просьба Владимира Зеленского о передаче Киеву дальнобойных ракет Tomahawk может быть связана именно с этим.Как сообщала в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США и в Киеве, Трамп на встрече с Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по территории России, но не дал прямых обязательств о пересмотре текущих ограничений. На встрече украинская сторона также подняла вопрос о поставкахкрылатых ракет Tomahawk с дальностью до 1500 километров. Администрация СШАрассматривает такую возможность, включая альтернативу в виде дополнительныхракет ATACMS. Вэнс, комментируя ситуацию, переложил ответственность за принятиесоответствующего решения на главу государства. ​

киев

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, киев, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, кит келлог