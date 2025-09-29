https://1prime.ru/20250929/kinopoisk-862921910.html

"Кинопоиск" не стал обжаловать штраф в три миллиона рублей

"Кинопоиск" не стал обжаловать штраф в три миллиона рублей

2025-09-29T03:33+0300

2025-09-29T03:33+0300

2025-09-29T03:33+0300

МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" не стал обжаловать штраф в три миллиона рублей, который получил за публикацию картины "Триггер", содержащую пропагандирующие ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ - ред.) сцены, следует из судебных документов и материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. В августе в Таганском суде сообщили РИА Новости, что онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" оштрафован на три миллиона рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Как следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, суд оштрафовал "Кинопоиск" за картину "Триггер", которая была размещена на сервисе 19 мая. Указано, что в произведении демонстрируется информация, пропагандирующая ЛГБТ. Отмечается, что после требования Роскомнадзора "Триггер" был удален с площадки. "В судебное заседание явился защитник привлекаемого лица, действующий на основании доверенности – фио, который вину ООО "Кинопоиск" в совершении вменяемого административного правонарушения не признал", - говорится в документах. Вместе с тем, как следует из документов, постановление о назначении штрафа Кинопоиск мог обжаловать в течение 10 дней, однако, как следует из судебных материалов, сервис этого не сделал.

2025

Новости

