"Кинопоиск" не стал обжаловать штраф в три миллиона рублей
"Кинопоиск" не стал обжаловать штраф в три миллиона рублей - 29.09.2025, ПРАЙМ
"Кинопоиск" не стал обжаловать штраф в три миллиона рублей
Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" не стал обжаловать штраф в три миллиона рублей, который получил за публикацию картины "Триггер", содержащую пропагандирующие ЛГБТ... | 29.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" не стал обжаловать штраф в три миллиона рублей, который получил за публикацию картины "Триггер", содержащую пропагандирующие ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ - ред.) сцены, следует из судебных документов и материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. В августе в Таганском суде сообщили РИА Новости, что онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" оштрафован на три миллиона рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Как следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, суд оштрафовал "Кинопоиск" за картину "Триггер", которая была размещена на сервисе 19 мая. Указано, что в произведении демонстрируется информация, пропагандирующая ЛГБТ. Отмечается, что после требования Роскомнадзора "Триггер" был удален с площадки. "В судебное заседание явился защитник привлекаемого лица, действующий на основании доверенности – фио, который вину ООО "Кинопоиск" в совершении вменяемого административного правонарушения не признал", - говорится в документах. Вместе с тем, как следует из документов, постановление о назначении штрафа Кинопоиск мог обжаловать в течение 10 дней, однако, как следует из судебных материалов, сервис этого не сделал.
03:33 29.09.2025
 
"Кинопоиск" не стал обжаловать штраф в три миллиона рублей

«Кинопоиск» не стал обжаловать штраф в три миллиона рублей за «Триггер»

МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" не стал обжаловать штраф в три миллиона рублей, который получил за публикацию картины "Триггер", содержащую пропагандирующие ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ - ред.) сцены, следует из судебных документов и материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В августе в Таганском суде сообщили РИА Новости, что онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" оштрафован на три миллиона рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
Как следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, суд оштрафовал "Кинопоиск" за картину "Триггер", которая была размещена на сервисе 19 мая. Указано, что в произведении демонстрируется информация, пропагандирующая ЛГБТ. Отмечается, что после требования Роскомнадзора "Триггер" был удален с площадки.
"В судебное заседание явился защитник привлекаемого лица, действующий на основании доверенности – фио, который вину ООО "Кинопоиск" в совершении вменяемого административного правонарушения не признал", - говорится в документах.
Вместе с тем, как следует из документов, постановление о назначении штрафа Кинопоиск мог обжаловать в течение 10 дней, однако, как следует из судебных материалов, сервис этого не сделал.
 
Заголовок открываемого материала