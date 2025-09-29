Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Торговый представитель оценил потенциал экспорта российских товаров в Китай - 29.09.2025
Торговый представитель оценил потенциал экспорта российских товаров в Китай
ПЕКИН, 29 СЕН - ПРАЙМ, Анна Раткогло. России необходимо расширять ассортимент поставляемой в Китай качественной продукции, заявил РИА Новости в понедельник торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский. "Российские товары очень популярные сегодня в Китае. Самое главное сегодня, на мой взгляд, это продолжать работу по расширению номенклатуры, потому что у нас в России гораздо больше качественных продуктов, которые здесь бы пользовались популярностью, но которых здесь пока ещё нет", - заявил Дахновский на церемонии открытия флагманского магазина Российского национального павильона РЭЦ в Пекине. По его словам, "основная задача всех, кто работает на этом направлении, в том числе и наша как торгпредства, и компаний, которые этим занимаются, это продолжать расширить ассортимент, чтобы удовлетворить по максимуму потребности китайского потребителя". Флагманский магазин Российского национального павильона РЭЦ площадью 800 квадратных метров открылся в понедельник в Пекине, на его полках представлен широкий ассортимент продукции от более чем 100 российских производителей.
россия, бизнес, китай, пекин, рэц
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, Пекин, РЭЦ
08:47 29.09.2025
 
Торговый представитель оценил потенциал экспорта российских товаров в Китай

Дахновский: России необходимо расширять ассортимент поставляемой в КНР продукции

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкКитайские юани
ПЕКИН, 29 СЕН - ПРАЙМ, Анна Раткогло. России необходимо расширять ассортимент поставляемой в Китай качественной продукции, заявил РИА Новости в понедельник торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский.
"Российские товары очень популярные сегодня в Китае. Самое главное сегодня, на мой взгляд, это продолжать работу по расширению номенклатуры, потому что у нас в России гораздо больше качественных продуктов, которые здесь бы пользовались популярностью, но которых здесь пока ещё нет", - заявил Дахновский на церемонии открытия флагманского магазина Российского национального павильона РЭЦ в Пекине.
По его словам, "основная задача всех, кто работает на этом направлении, в том числе и наша как торгпредства, и компаний, которые этим занимаются, это продолжать расширить ассортимент, чтобы удовлетворить по максимуму потребности китайского потребителя".
Флагманский магазин Российского национального павильона РЭЦ площадью 800 квадратных метров открылся в понедельник в Пекине, на его полках представлен широкий ассортимент продукции от более чем 100 российских производителей.
