Торговый представитель оценил потенциал экспорта российских товаров в Китай
Торговый представитель оценил потенциал экспорта российских товаров в Китай
2025-09-29T08:47+0300
экономика
россия
бизнес
китай
пекин
рэц
ПЕКИН, 29 СЕН - ПРАЙМ, Анна Раткогло. России необходимо расширять ассортимент поставляемой в Китай качественной продукции, заявил РИА Новости в понедельник торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский. "Российские товары очень популярные сегодня в Китае. Самое главное сегодня, на мой взгляд, это продолжать работу по расширению номенклатуры, потому что у нас в России гораздо больше качественных продуктов, которые здесь бы пользовались популярностью, но которых здесь пока ещё нет", - заявил Дахновский на церемонии открытия флагманского магазина Российского национального павильона РЭЦ в Пекине. По его словам, "основная задача всех, кто работает на этом направлении, в том числе и наша как торгпредства, и компаний, которые этим занимаются, это продолжать расширить ассортимент, чтобы удовлетворить по максимуму потребности китайского потребителя". Флагманский магазин Российского национального павильона РЭЦ площадью 800 квадратных метров открылся в понедельник в Пекине, на его полках представлен широкий ассортимент продукции от более чем 100 российских производителей.
китай
пекин
В Пекине открылся флагманский магазин РЭЦ