https://1prime.ru/20250929/kitay-862927564.html

Торговый представитель оценил потенциал экспорта российских товаров в Китай

Торговый представитель оценил потенциал экспорта российских товаров в Китай - 29.09.2025, ПРАЙМ

Торговый представитель оценил потенциал экспорта российских товаров в Китай

России необходимо расширять ассортимент поставляемой в Китай качественной продукции, заявил РИА Новости в понедельник торговый представитель России в КНР... | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T08:47+0300

2025-09-29T08:47+0300

2025-09-29T08:47+0300

экономика

россия

бизнес

китай

пекин

рэц

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859750984_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_9457a0f390059e7a8b5c950d54fcf273.jpg

ПЕКИН, 29 СЕН - ПРАЙМ, Анна Раткогло. России необходимо расширять ассортимент поставляемой в Китай качественной продукции, заявил РИА Новости в понедельник торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский. "Российские товары очень популярные сегодня в Китае. Самое главное сегодня, на мой взгляд, это продолжать работу по расширению номенклатуры, потому что у нас в России гораздо больше качественных продуктов, которые здесь бы пользовались популярностью, но которых здесь пока ещё нет", - заявил Дахновский на церемонии открытия флагманского магазина Российского национального павильона РЭЦ в Пекине. По его словам, "основная задача всех, кто работает на этом направлении, в том числе и наша как торгпредства, и компаний, которые этим занимаются, это продолжать расширить ассортимент, чтобы удовлетворить по максимуму потребности китайского потребителя". Флагманский магазин Российского национального павильона РЭЦ площадью 800 квадратных метров открылся в понедельник в Пекине, на его полках представлен широкий ассортимент продукции от более чем 100 российских производителей.

https://1prime.ru/20250929/rets-862926600.html

китай

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, китай, пекин, рэц