https://1prime.ru/20250929/konflikt-862949945.html
Сикорский сделал заявление о завершении конфликта на Украине
Сикорский сделал заявление о завершении конфликта на Украине - 29.09.2025, ПРАЙМ
Сикорский сделал заявление о завершении конфликта на Украине
Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CNN выразил мнение, что конфликт в Украине завершится подобно событиям Первой мировой... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T14:12+0300
2025-09-29T14:12+0300
2025-09-29T14:12+0300
мировая экономика
украина
польша
киев
радослав сикорский
cnn
дмитрий песков
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859572439_0:130:1499:973_1920x0_80_0_0_34139e08b0ca7d6b772517764a8047e9.jpg
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CNN выразил мнение, что конфликт в Украине завершится подобно событиям Первой мировой войны. "Скорее всего, эта война закончится так же, как и Первая мировая", — подчеркнул он.На его взгляд, одна из сторон может оказаться настолько истощенной в результате продолжающихся боев, что не сможет больше продолжать военные действия. В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что процесс урегулирования ситуации на Украине приостановился из-за отказа Киева продолжать переговоры.
https://1prime.ru/20250929/stubb-862941903.html
https://1prime.ru/20250929/zelenskiy-862932510.html
украина
польша
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859572439_0:0:1499:1124_1920x0_80_0_0_1630a3502ac5a72b740e7fede4e95b4e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, польша, киев, радослав сикорский, cnn, дмитрий песков, общество
Мировая экономика, УКРАИНА, ПОЛЬША, Киев, Радослав Сикорский, CNN, Дмитрий Песков, Общество
Сикорский сделал заявление о завершении конфликта на Украине
Сикорский: конфликт на Украине завершится как Первая мировая