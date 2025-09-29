Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250929/konflikt-862949945.html
Сикорский сделал заявление о завершении конфликта на Украине
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CNN выразил мнение, что конфликт в Украине завершится подобно событиям Первой мировой войны. "Скорее всего, эта война закончится так же, как и Первая мировая", — подчеркнул он.На его взгляд, одна из сторон может оказаться настолько истощенной в результате продолжающихся боев, что не сможет больше продолжать военные действия. В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что процесс урегулирования ситуации на Украине приостановился из-за отказа Киева продолжать переговоры.
Сикорский сделал заявление о завершении конфликта на Украине

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CNN выразил мнение, что конфликт в Украине завершится подобно событиям Первой мировой войны.
"Скорее всего, эта война закончится так же, как и Первая мировая", — подчеркнул он.
На его взгляд, одна из сторон может оказаться настолько истощенной в результате продолжающихся боев, что не сможет больше продолжать военные действия.
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что процесс урегулирования ситуации на Украине приостановился из-за отказа Киева продолжать переговоры.
