Сикорский сделал заявление о завершении конфликта на Украине

Сикорский сделал заявление о завершении конфликта на Украине

2025-09-29

2025-09-29T14:12+0300

2025-09-29T14:12+0300

МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CNN выразил мнение, что конфликт в Украине завершится подобно событиям Первой мировой войны. "Скорее всего, эта война закончится так же, как и Первая мировая", — подчеркнул он.На его взгляд, одна из сторон может оказаться настолько истощенной в результате продолжающихся боев, что не сможет больше продолжать военные действия. В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что процесс урегулирования ситуации на Украине приостановился из-за отказа Киева продолжать переговоры.

