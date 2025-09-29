https://1prime.ru/20250929/kurs--862948757.html

Курс юаня к рублю перешел к стабилизации

Курс китайской валюты к рублю днем в понедельник перешел к стабилизации после утренних попыток роста, следует из данных Московской биржи. | 29.09.2025

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю днем в понедельник перешел к стабилизации после утренних попыток роста, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.37 мск стабилизировался около 11,60 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,58-11,64 рубля. В ближайшее время рубль потеряет поддержку со стороны налогового периода сентября, но фундаментально он будет сильнее предыдущих ожиданий из-за более медленного снижения ставки ЦБ, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Однако в любом случае "разбавление" портфелей валютой уместно, добавляет он. Со второй половины торгов понедельника возможно формирование тренда к возврату курса в середину диапазона 11,5-12 рублей за юань, который будет формироваться на фоне локального снижения предложения валюты со стороны экспортеров при дальнейшем сезонном росте спроса со стороны импортеров, полагает Денис Попов из ПСБ. "Тренд к ослаблению будет сдержан сохранением до конца года жесткой ДКП, ограничительным влиянием налоговых мер правительства на импортную активность, а также восстановлением предложения валюты со стороны экспортеров после некоторого снижения в конце лета из-за роста платежей по внешним обязательствам, на что обратил внимание Банк России в своем резюме по ключевой ставке. По итогам текущей недели не исключаем смещения курса в верхнюю часть диапазона 11,5-12 рубля за юань", - говорит он.

